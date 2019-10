vor 56 Min.

Uni Eichstätt startet in das Wintersemester

Orientierungswoche hat begonnen

An der Uni Eichstätt hat das Wintersemester begonnen. Für 900 Studenten ist das neue Semester zugleich der Start in einen neuen Lebensabschnitt: Die Neuimmatrikulierten wurden am Montag nach dem Eröffnungsgottesdienst von der Universitätsleitung, dem Studentischen Konvent sowie der Stadt Eichstätt in der Aula der Universität begrüßt. Die neuen Studenten erhalten in der Orientierungswoche von Kommilitonen und Dozenten alle wichtigen und nützlichen Informationen bei diversen Veranstaltungen, die ihnen den Einstieg in den Uni-Alltag erleichtern sollen.

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Ingolstadt (WFI) heißt ihre Neuen heute ab 10 Uhr im Großen Hörsaal willkommen.

In diesem Semester zählt die Uni Eichstätt rund 5100 Studenten, die für einen Bachelor-, Master-, Lehramts oder Promotionsstudiengang eingeschrieben sind, davon rund 1000 an der WFI. Die Studentenzahl entspreche „in etwa dem Niveau des Vorjahres“, teilt die KU mit.

Das Thema „Bedeutung der Arbeit“ steht im Mittelpunkt der diesjährigen Auflage der „Eichstätter Gespräche“, die der Bund Katholischer Unternehmer (BKU) gemeinsam mit der Uni vom 14. bis 16. November 2019 ausrichtet. Die öffentliche Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, 14. November, um 18 Uhr in der Aula der KU (Kollegiengebäude D, Ostenstraße 26, Eichstätt) statt. Referentin des Abends ist unter anderem Staatsministerin Kerstin Schreyer.

Die Ringvorlesung „Forum K’Universale“ widmet sich in diesem Semester dem Oberthema „KörperKreativitäten: Zum gesellschaftlichen Umgang mit dem Körper“. Aus Sicht verschiedener Disziplinen geht es dabei um Körperbilder und Körperpolitiken, Gender-Fragen und Machtverhältnisse, aber auch Themen wie Tanz und Mode sowie Prothetik und Reproduktionsmedizin. Die Reihe beginnt am Montag 21. Oktober. Es spricht Heidrun Zettelbauer zum Thema „Verkörperungen. Annäherungen an Körper/Leib, Geschlecht und Geschichte“. Zettelbauer ist assoziierte Professorin am Institut für Geschichte der Universität Graz im Bereich Kultur- und Geschlechtergeschichte. (nr)

Das komplette Programm der Orientierungswoche und der Ringvorlesung steht im Netz unter

www.ku.de/kuniversale oder www.ku.de/orientierungswochen

Themen folgen