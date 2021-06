Mit fast drei Promille: Neuburgerin kommt auf der B16 ins Schleudern

Eine Autofahrerin aus Neuburg kommt auf der B16 bei Unterhausen ins Schleudern. Ein Alkoholtest zeigt: Die Frau ist vollkommen betrunken.

Am Sonntag gegen 7.10 Uhr befuhr eine 53-jährige Neuburgerin mit ihrem Auto die B16 in Fahrtrichtung Donauwörth. Auf Höhe Unterhausen wollte die Frau auf Höhe der Baustelle den Fahrstreifen wechseln, um den einseitigen Baustellenbereich zu passieren, teilt die Polizei mit. Beim Einfahren in den einspurigen Bereich geriet sie mit ihrem Pkw auf die dortige Metallabsperrung und überfuhr diese. Der Pkw geriet in weiterer Folge ins Schleudern und blieb im einspurigen Bereich stehen.

Unfall bei Unterhausen: Frau aus Neuburg kommt auf der B16 ins Schleudern

Die Fahrzeugführerin wurde nicht verletzt; ein an der Örtlichkeit mit ihr durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt, sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Fahrbahn wurde kurzzeitig komplett durch die Feuerwehr gesperrt. Am Fahrzeug und im Bereich der Baustelle beläuft sich der Schaden auf insgesamt 8000 Euro. (nr)

