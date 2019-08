vor 22 Min.

Uralte Funde in Ehekirchen entdeckt

Jahrtausende sind die Funde in Ehekirchen alt, feststellen konnten die Forscher das unter anderem an dem Umfeld im Boden, aus dem die Funde geborgen wurden. Da bei den Ausgrabungen die Schichtung des Bodens immer zerstört wird, müssen die Arbeiter dies dokumentieren, so wie hier: mit Fotos und Vermessungen.

Fundstücke aus der Bronzezeit kamen zum Vorschein, wo ein Gewerbegebiet entstehen wird. Eine Archäologin stellt sie am Mittwoch im Rathaus Ehekirchen vor.

Von Christof Paulus

Dort, wo Ehekirchen heute endet, soll bald ein Gewerbegebiet entstehen. Die Pläne sind konkret, die Gebiete schon ausgewiesen, in diesem Jahr will die Gemeinde die Grundstücke verkaufen. An der Wallertshofener Straße wird das Gewerbegebiet entstehen, fast eine Million Euro an Einnahmen erhofft sich die Gemeinde von den Grundstücksverkäufen. Doch auch wenn die Grundstücke noch gar nicht veräußert sind: Die Bagger sind in das Gebiet schon angerückt. Zum einen, weil nur unweit die neue, zentrale Kläranlage der Gemeinde entstehen soll – zum anderen, weil die Gemeinde sich vorher absichern wollte: Gibt es alte Schätze unter der Erde zu finden? Die Antwort: es gibt.

Herausgefunden haben das Stefanie Hagdorn und ihre Kollegen. Sie arbeiten für den archäologischen Grabungsdienst Archdienst in Wellheim, der von der Gemeinde mit den Untersuchungen beauftragt wurde. Aschereste aus Brandgräbern fanden die Forscher, außerdem Keramik und Holzbalken, die vermutlich zu alten Steganlagen gehörten. Und die Funde haben nicht weniger als biblisches Alter: Auf 500 v. Chr. datiert Hagdorn das Holz, andere Funde sind gar noch älter. Das besondere: Abgestorbenes Holz zersetzt sich recht schnell. „Ein derart alter Fund ist deshalb außergewöhnlich“, sagt Hagdorn.

Lage am Donaumoos ein Glücksfall für Archäologen in Ehekirchen

Der Grund, dass es sich gerade in Ehekirchen so lange erhalten konnte, liegt nahe: das Donaumoos. In der sumpfigen Gegend waren die Funde tausende Jahre luftdicht unter der Erde eingeschlossen, von allen Zersetzungsprozessen abgeschirmt. Auf Überreste stießen die Forscher an verschiedenen Stellen im Gebiet des geplanten Gewerbegebietes, an einer Stelle in Richtung des Donaumooses fanden sie besonders viele. Gleichzeitig seien Hinweise auf eine kleine Anhöhe zu finden gewesen, sagt Hagdorn. Sie vermutet deshalb, dass die Stelle den Menschen damals eine gute Siedlungsstelle war, leicht erhoben über den Flächen des Donaumooses. Die Ehekirchener von heute hingegen leben einige hundert Meter weiter im Westen, für die Ehekirchener der Zukunft wird die Stelle kein Wohnplatz – sondern ein Gewerbegebiet.

Großflächig haben die Forscher das geplante Gewerbegebiet in Ehekirchen nach Funden durchsucht und diese sorgfältig dokumentiert. Bild: Stefanie Hagdorn

Genau aus diesem Grund ließ die Gemeinde nach archäologischen Überresten suchen. „Wer das Grundstück kaufen will, mag vorher wissen, was der Denkmalschutz kostet“, sagt Bürgermeister Günter Gamisch. Damit Interessenten davon nicht abgeschreckt sind, schlägt die Gemeinde ihnen einen Deal vor: Mit einer Pauschale möchte sie all die Kosten übernehmen, die bis November 2022 im Gewerbegebiet für den Denkmalschutz anfallen – von Baggerarbeiten etwa abgesehen.

Untersuchungen in Ehekirchen gehen weiter

Wie jetzt klar ist, könnte das für all die, die im Gewerbegebiet bauen möchten, eine lohnende Investition sein. Denn die Grabungen sind noch nicht abgeschlossen. Die bisherigen Funde hat das Team um Stefanie Hagdorn nach München ins Archiv des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege gebracht, die Grabungsstellen wieder zuschütten lassen. In den nächsten Monaten will die Gemeinde auch das restliche Gebiet untersuchen lassen. Gut möglich, dass die Fundstücke im Münchener Archiv dann Zuwachs bekommen.

Stefanie Hagdorn stellt die Grabung und ihre Ergebnisse heute vor. Ihr Vortrag im Rathaus Ehekirchen beginnt um 19.30 Uhr.

