17:14 Uhr

Ursache für Brand an Ingolstädter Schule noch ungeklärt

In der Ingolstädter Anton-Schule an der Münchner Straße hat es am Dienstag gebrannt. Warum, ist noch nicht bekannt.

Ermittler suchen nach dem Grund, warum es in der Ingolstädter Anton-Schule gebrannt hat

Von Luzia Grasser

Warum ist am vergangenen Dienstag ein Feuer in der Anton-Schule an der Münchner Straße im Süden Ingolstadts ausgebrochen? Das soll ein Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamts in Zusammenarbeit mit der Ingolstädter Kriminalpolizei in den kommenden Tagen klären, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Denn noch ist die Ursache des Brandes völlig unklar. Das Feuer war am Vormittag im Garderobenbereich einer Klasse ausgebrochen, als sich jedoch keines der Kinder im Klassenzimmer befand.

Alle Ingolstädter Schüler und Lehrer konnten die Schule unverletzt verlassen

Alle 350 Grundschüler und die rund 20 anwesenden Lehrer konnten unverletzt das Schulhaus verlassen, nachdem die Brandmeldeanlage Alarm geschlagen hatte. Die Kinder wurden kurzfristig in der nahen Kirche St. Anton untergebracht, ehe sie von den Eltern abgeholt wurden. Nachdem der Unterricht am Mittwoch, dem Tag nach dem Brand, ausgefallen war, startete er am Donnerstag – wenn auch mit einigen Einschränkungen – wieder. Nach dem Alarm war ein Großaufgebot an Rettungskräften und Feuerwehrleuten zur Schule ausgerückt. Während der Löscharbeiten musste nicht nur die Lindberghstraße, sondern auch die viel befahrene Münchner Straße für den Verkehr gesperrt werden.

