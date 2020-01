vor 35 Min.

Urteil vor einer leeren Anklagebank

Einem 52-Jährigen wird unter anderem versuchte Erpressung vorgeworfen. Doch der Mann, bei dem es sich um einen Reichsbürger handeln soll, ist nicht vor Gericht erschienen

Im Vorfeld hatte das Gericht besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Man wollte gewappnet sein, wenn der Angeklagte am Ingolstädter Landgericht auftauchen würde. Vier Polizisten standen vor dem Gerichtssaal – doch der Angeklagte erschien nicht. Eigentlich hatte mit seinem Erscheinen auch kaum einer gerechnet. Schließlich erkennt der Mann aus dem Kreis Eichstätt weder den deutschen Staat noch die deutsche Justiz an. Warum also sollte er bei seiner eigenen Verhandlung auftauchen? Bei dem 52-Jährigen soll es sich nämlich um einen Reichsbürger handeln. Menschen, die dieser Gesinnung nahestehen, betrachten Deutschland als eine GmbH, sie erkennen die entsprechenden Dokumente nicht an und erstellen sich eigenmächtig Ausweise von Fantasiestaaten. Ämter und Behörden werden oftmals mit vielen langen, von unverständlicher Sprache durchsetzten Schreiben bombardiert. Zum Verhängnis wird vielen Reichsbürgern, dass sie keine Gebühren zahlen oder sich behördlichen Anordnungen widersetzen.

Bei einer ersten Verhandlung, die mit großem Tumult im August am Ingolstädter Amtsgericht stattgefunden hatte, war der Montierer unter anderem wegen sechsfacher versuchter Nötigung, versuchter Erpressung und des Besitzes verbotener Waffen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt worden. So hatte er zum Beispiel fünf Präzisionsschleudern, für die ihm die Erlaubnis fehlte.

Akzeptiert hatte er das Urteil damals nicht. Und so kam es zur Berufungsverhandlung an der nächsthöheren Instanz, dem Landgericht. Doch dort ist er am Dienstag trotz einer ordnungsgemäßen Ladung nicht erschienen, hat sich nicht entschuldigt und hat auch seinem Pflichtverteidiger keine Vollmacht erteilt. Und so blieb Richter Konrad Riedel nichts anderes übrig, als die Berufung zurückzunehmen. Legt der Mann, der seit Monaten keinen Kontakt mehr mit seinem Verteidiger hatte, keine Revision ein, so ist das Urteil rechtskräftig. Und das bedeutet, dass er sich – ob er will oder nicht – dem Willen der deutschen Justiz beugen muss. Letztendlich muss er dann für mehr als ein Jahr ins Gefängnis. (rilu)

