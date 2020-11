vor 20 Min.

Vandalismus in Neuburg geht weiter: Stadt setzt Belohnung aus

Wieder kam es in Neuburg zu einem Fall von Vandalismus. Nun wurde der Bücherschrank am Spitalplatz beschädigt. Um die Täter zu schnappen, setzt die Stadt eine Belohnung aus.

Die nächtlichen Streifzüge lautstarker und randalierender Jugendgruppen haben sich auch am vergangenen Wochenende fortgesetzt. Insbesondere in der Nacht von Freitag auf Samstag erreichten die Stadt Neuburg erneut Beschwerden aus dem gesamten Innenstadtbereich. Als bislang entdeckter Schaden muss die eingeschlagene Glastür des Bücherschranks am Spitalplatz verzeichnet werden. Auch hier setzt die Stadt Neuburg eine Belohnung in Höhe von 300 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen (lesen Sie hier mehr zu den bisherigen Taten).

Wieder ein Fall von Vandalismus in Neuburg

Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben sich am Wochenende selbst ein Bild gemacht und können bestätigten, dass in den Abendstunden lautstarke Streifzüge durch Neuburg stattfinden. Audio- und Videoaufnahmen dokumentieren das Treiben. Einen vorläufigen Höhepunkt stellte eine Reihe von Sachbeschädigungen vergangene Woche dar. Polizeibeamte konnten am Dienstagabend eine Gruppe Jugendlicher im Bereich des Parkhauses antreffen und von vier Personen die Personalien feststellen. Die Ermittlungen dazu laufen, die Stadt Neuburg hat Strafantrag gestellt.

Vandalismus: Stadt Neuburg setzt Belohnung aus

Um Hinweise zur Bücherschrank-Beschädigung zu erhalten, bittet die Stadt Neuburg die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat am Freitagabend Beobachtungen gemacht oder gar Täter bei der Zerstörung beobachtet beziehungsweise kennt eine Person?

„Wir setzen auch hier alles daran, die Verursacher des Schadens zur Verantwortung zu ziehen. Denn letztlich müssen alle Neuburger für die mutwillige Sachbeschädigung aufkommen“, betont Stadtsprecher Bernhard Mahler. Die Stadt Neuburg setzt eine Belohnung von 300 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen, und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuburg unter Telefon 67110 entgegen. (nr)

