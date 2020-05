vor 4 Min.

VdK berät wieder persönlich

Termine müssen allerdings telefonisch vereinbart werden

In ganz Bayern läuft das öffentliche Leben wieder nach und nach an. Auch die Geschäftsstellen des VdK Bayern sind wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. In der VdK-Geschäftsstelle in Neuburg im Brüdergarten 5 und in der Außenstelle Schrobenhausen finden dann wieder persönliche Sozialrechtsberatungen statt. Allerdings ausschließlich nach telefonischer Terminvereinbarung, wie aus einer aktuellen Mitteilung des Verbands hervorgeht.

Denn weiterhin soll die Zahl der Mitglieder, die sich gleichzeitig in den VdK-Räumlichkeiten aufhalten, aus Gründen des Gesundheitsschutzes gering gehalten werden, heißt es dort weiter. Deshalb weist der VdK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, sich telefonisch oder auch per E-Mail sozialrechtlich beraten zu lassen. „Wir haben in den letzten Wochen mit diesem Serviceangebot für unsere Mitglieder sehr gute Erfahrungen gemacht“, versichert VdK-Kreisgeschäftsführerin Sandra Andritschke.

Das VdK-Team will auch in Corona-Zeiten dafür sorgen, dass keine Termine der Mitglieder bei Sozialbehörden oder Gerichten versäumt werden. Auch Fragen zu Rente, Schwerbehinderung und Pflege werden beantwortet und entsprechende Anträge und Verfahren in die Wege geleitet. Gleichermaßen versucht das Team des Sozialverbands, sozialrechtliche Fragen zu beantworten, die durch die Corona-Krise aufgetreten sind. Dazu gehören zum Beispiel Fragen zu den Themen Kurzarbeiter- und Arbeitslosengeld, oder es kommt zu Problemen mit Kranken- und Pflegekassen.

VdK-Mitglieder, die zur Beratung kommen möchten, werden gebeten, nur mit Mund-Nasen-Bedeckung die VdK-Geschäftsstelle zu betreten. Die allgemeinen Hygiene- und Sicherheitsstandards, die durch das Coronavirus bestehen, werden zum Schutz der VdK-Mitglieder sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehalten. (nr)

Wer einen Termin beim VdK-Kreisverband vereinbaren möchte oder allgemeine Fragen zum Beratungsangebot des Sozialverbands hat, wird gebeten, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 08431-41029. Interessierte können sich gerne auch per E-Mail unter kv-neuburg-schrobenhausen@vdk.de an den Verband wenden.