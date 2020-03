Vergesst die Kleinen in Neuburg nicht!

Plus Eine Lanze für den Mittelstand und Kleinbetriebe: Warum Verbraucher jetzt regional und lokal kaufen sollten.

Das Kaufverhalten verändert sich gerade radikal. Darunter leiden vor allem die Innenstadt-Geschäfte. Dort kämpfen die Bäcker und die Metzger und all diejenigen, die wegen ihres Angebots an Lebensmittel ihre Läden offen halten dürfen, mit enormen Umsatzeinbußen. Das geht so sehr an die Substanz, dass das eine oder andere Geschäft diese Krisensituation nicht überleben wird. Deshalb der Appell an alle: Vergesst die Kleinen nicht! Man darf beim Bäcker und beim Metzger einkaufen. Und wieso nicht mit dem Radl oder zu Fuß in die Stadt, dort ein frisches Brot und einen Kaffee zum Mitnehmen kaufen – vielleicht sogar mit dem eigenen Behälter– und wieder ab nach Hause. Sport und Einkauf in einem. Die Backwaren oder die Fleischereiprodukte sind zudem frisch und aus der Region. Es hilft also meist mehreren regionalen Betrieben und immer vor allem den Kleinen.

Lokale Geschäfte in Neuburg freuen sich über einen Anruf Und es geht nicht nur um Lebensmittel. Der Internethandel erlebt gerade einen Boom. Aber der muss nicht alles liefern. Selbst lokale Geschäfte, welcher Branche auch immer, die bisher keinen Online-Handel betrieben haben, freuen sich auf einen Anruf und liefern eventuell frei Haus. Fragen kostet nichts. Ob man einen Fernseher braucht oder eine Dichtung für den Schnellkochtopf. Wir haben alles in Neuburg verfügbar. Und es wird auch geliefert. Oft reicht ein Blick ins Telefonbuch. Und am Telefon erhält man dann auch gleich noch eine ausführliche Beratung. Also dran denken: Nutzt unseren regionalen Handel! Lesen Sie dazu den Artikel "Der Boden des Handwerks in Neuburg" von Manfred Dittenhofer

