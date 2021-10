Verkehr

18:30 Uhr

Parkverbot im Sehensander Weg: Stadt Neuburg sucht nach Lösungen

Plus Das Parkverbot im Sehensander Weg sei eine große Belastung, sagt eine Neuburger Gewerbetreibende. Das Studienseminar sorgt für Entspannung, ist jedoch keine langfristige Lösung.

Von Andreas Schopf

Eines ist Oriana Adkonis-Fernandes wichtig zu betonen: „Ich will kein böses Blut.“ Aber das Thema lässt sie einfach nicht los. Wie berichtet, belastet das neuerliche Parkverbot im Sehensander Weg die Unternehmerin, die dort ein Kosmetikstudio betreibt. Ihre Kundinnen und Kunden haben dadurch erhebliche Probleme, einen Parkplatz in der Nähe zu finden. Die Angelegenheit kam nun auch im Neuburger Stadtrat zur Sprache – und beschäftigt die Stadt weiterhin. So lange keine langfristige Lösung auf dem Tisch ist, wächst der Unmut von Adkonis-Fernandes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen