00:31 Uhr

Verschiebungen bei den Kabaretttagen

Welche Auftritte jetzt wo und an welchen Tagen stattfinden

Wegen der Corona-Pandemie müssen Veranstaltungen der 36. Ingolstädter Kabaretttage zeitlich verschoben oder an anderen Orten durchgeführt werden. Für folgende Kabarettabende konnten Ersatztermine gefunden werden:

(geplant am 17. November) Die Veranstaltung wurde auf Montag, 16. November, vorverlegt. Sie beginnt um 20 Uhr im Kulturzentrum neun.

(geplant am 25. November). Der Auftritt wurde verschoben auf Donnerstag, 18. November 2021. Beginn ist um 20 Uhr im Festsaal.

(geplant am 18. Dezember). Die Veranstaltung findet am 2. Dezember 2021 um 19 Uhr in der Eventhalle statt.

Bereits gekaufte Tickets behalten für die neuen Termine ihre Gültigkeit. Die Karten können jedoch auch den Vorverkaufsstellen, an denen sie gekauft worden sind, zurückgegeben werden. Wer Tickets über eventim.de bezogen hat, wird per E-Mail über die weitere Vorgehensweise informiert.

Bei den Auftritten der folgenden Kabarettisten sind die Termine gleich geblieben, doch die Spielstätten haben sich geändert:

Montag, 23. November, um 20 Uhr: verlegt von der Neuen Welt in das Kulturzentrum neun

Donnerstag, 3. Dezember, um 20 Uhr: verlegt von der Neuen Welt in das Kulturzentrum neun

Montag, 7. Dezember, um 20 Uhr: verlegt von der Neuen Welt in das Kulturzentrum neun. Ein Zusatztermin findet am Sonntag, 6. Dezember, um 18 Uhr ebenfalls im Kulturzentrum neun statt.

Mittwoch, 16. Dezember um 20 Uhr: verlegt von der Neuen Welt in das Kulturzentrum neun.

Samstag, 19. Dezember um 20 Uhr: verlegt von der Eventhalle in das Kulturzentrum neun.

Der Vorverkauf für den Zusatztermin mit Mathias Kellner am Sonntag, 6. Dezember, startet ab sofort. Bedingt durch die Corona-Schutzmaßnahmen stehen lediglich 50 Karten im Vorverkauf zur Verfügung. (nr)

Für die Kabaretttage sind Karten verfügbar unter anderem beim Reisebüro Spangler in Neuburg (Telefon 08431/8611). Weitere Informationen zu den Auftritten der einzelnen Künstler gibt es unter www.kabaretttageingolstadt.de

Themen folgen