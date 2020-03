vor 51 Min.

Viele weitere Veranstaltungen sind abgesagt

Der Wochenmarkt in Neuburg findet trotz Coronavirus statt

Das Coronavirus hat das gesellschaftliche Leben weiterhin fest im Griff. Viele Einrichtungen sind geschlossen, zahlreiche Veranstaltungen werden abgesagt. Manches findet trotzdem noch statt.

Der städtische Wochenmarkt am Schrannenplatz in Neuburg findet wie gewohnt jeden Mittwoch und Samstag statt, da dieser unmittelbar der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln dient. Auch hier gilt natürlich: Abstand halten, keine Traubenbildung. Dies teilte die Stadt Neuburg mit.

Der Oberbürgermeister setzt zum Schutz der älteren Mitbürger sämtliche Besuche von Stadtvertretern zu Alters- und Ehejubiläen aus.

Normalerweise sollte seit Montag drei Wochen lang die Hasi-Hoppel-Osteraktion in rund 50 teilnehmenden Neuburger Geschäften stattfinden. Durch den Beschluss der bayerischen Staatsregierung, dass ab Mittwoch die Öffnung des Einzelhandels jeder Art bis auf wenige Ausnahmen für 14 Tage untersagt ist, muss die verkaufsfördernde Osteraktion abgesagt werden. Das Stadtmarketing arbeitet derzeit an einer ähnlichen Aktion für die Zeit nach der Schließung. Der Stadtmarketing-Verein ruft die Neuburger dazu auf, nicht notwendige Besorgungen ruhen zu lassen und nach den 14 Tagen bei den betroffenen Einzelhändlern vor Ort zu kaufen, um sie so bestmöglich zu unterstützen.

Der offene linke Gesprächskreis am Mittwoch in der Rennbahn entfällt bis auf Weiteres. Die nächsten Treffen und Veranstaltungen werden rechtzeitig angekündigt.

Wegen der Corona-Pandemie wird die Jahreshauptversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die für den 29. März im Central geplant war, abgesagt. Diese wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Der Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen e.V. teilt mit, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Büros in Neuburg und Schrobenhausen nicht regelmäßig besetzt sind. Es wird aus Sicherheitsgründen um eine Kontaktaufnahme per Mail oder Telefon gebeten. Das Mobiltelefon ist rund um die Uhr besetzt. Die Kontaktaufnahme ist möglich unter Telefon 08431/4364061 oder unter 0175/8347974 sowie per Mail E-Mail an info@hospizverein-neusob.de. Die Aktionen des Mitarbeiterkreises (MAK) der PfarreiengemeinschaftNeuburg, das MAK-Wochenende von 27. bis zum 29. März sowie das Osterbasteln am 4. April, sind abgesagt.

Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Rohrenfels verschiebt die für Samstag, 21. März, anberaumte Jahreshauptversammlung auf einen späteren, noch nicht genauer bekannten Zeitpunkt.

Am Sonntag, 22. März, entfällt der Spielenachmittag im Rohrenfelser Feuerwehrhaus. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Das Konzert von Schmidbauer & Kälberer & Pollina mit „Süden II“, geplant für 21. März in der Alten Schweißerei Schrobenhausen, ist abgesagt. Trotz intensiver Suche war es nicht möglich, einen Ersatztermin zu finden, da alle drei Künstler aufgrund ihrer Solo-Termine und TV-Produktionen, die auch aktuell verschoben werden müssen, bereits bis ins kommende Jahr gebunden sind. Bereits gekaufte Karten können daher an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben oder für die Solo-Konzerte von Werner Schmidbauer verwendet werden, zum Beispiel für das Solo-Konzert „Bei mir“ am 11. Oktober in der Alten Schweißerei.

Das Kelten-Römer-Museum in Manching bleibt aufgrund der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus vorerst geschlossen. Die Regelung gilt zunächst bis einschließlich Montag, 20. April.

Die Lebenshilfe-Werkstätten in Ingolstadt, Neuburg und Gaimersheim inklusive Werkstattläden, Lieblings-Café und allen anderen Einrichtungen bleiben geschlossen.

Der Frauenkreis St. Johannes in Rain am Lech teilt mit: Die Veranstaltungen am Mittwoch, 18. März, „Insekten im Garten“ und am Mittwoch, 29. April, „Anleitung für eine musikalische Hausapotheke“ werden aufgrund der Corona-Krise abgesagt. (nr)

* Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Themen folgen