vor 24 Min.

Vierjährige wird bei einem Unfall in Ingolstadt leicht verletzt

Bei einem Unfall in Ingolstadt wurde eine Vierjährige leicht verletzt.

Ein 36-Jähriger stieß in Ingolstadt mit dem Auto einer 37-Jährigen zusammen. Deren vierjährige Tochter wurde leicht verletzt, der Verursacher hatte knapp über 0,5 Promille.

Ein 36-Jähriger aus Ingolstadt wollte am Samstagabend gegen 21 Uhr von der Degenhartstraße kommend geradewegs die Gerolfinger Straße überqueren. Da er an der Kreuzung nicht anhielt, prallte er frontal in das Auto einer 37-Jährigen, die Vorfahrt hatte. Bei dem Unfall wurde deren vierjährige Tochter leicht verletzt. Ein Alkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von knapp über 0,5 Promille. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 35.000 Euro. (nr)