Wohl Sekundenschlaf: Autofahrer kommt auf B16 auf die Gegenfahrbahn

Ein Autofahrer aus Donauwörth kam auf der B16 auf die Gegenfahrbahn - wohl aufgrund von Sekundenschlaf. Die Insassen in drei vollbesetzten Fahrzeugen hatten Glück im Unglück.

Ein Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der B16, im Gemeindebereich Vohburg an der Donau, kurz vor dem Gewerbegebiet Geisenfeld-Ilmendorf. Ein 40-Jähriger aus Donauwörth befuhr laut Polizei mit seinem VW Kombi die Bundesstraße 16 von Regensburg kommend in Richtung Ingolstadt, als er vermutlich aufgrund Sekundenschlaf nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Audi, der von einem 44-Jährigen aus dem Landkreis Kelheim gesteuert wurde. Durch den Anstoß wurden zudem Fahrzeugteile gegen einen hinter dem Audi nachfolgenden Pkw Skoda geschleudert.

Unfall auf B16 bei Vohburg: Über 30.000 Euro Schaden

Alle Fahrzeuginsassen in den drei vollbesetzten Fahrzeugen blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der VW des Unfallverursachers war nach dem Anstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Audi und der Skoda waren noch fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. (nr)