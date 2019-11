vor 42 Min.

Vollsperrung der Brücke bei Bertoldsheim

25. bis 30 November und 16./17. Dezember

Mit Verkehrseinschränkungen muss ab kommenden Montag an der Staustufe Bertoldsheim gerechnet werden. Wie es in einer Pressemittelung aus dem Landratsamt in Neuburg heißt, ist die Brücke vom 25. bis 30. November und vom 16. bis 17. Dezember für den Gesamtverkehr gesperrt.

Im Zuge der Wehrrevisionsarbeiten an der Staustufe muss die Brücke von Montag ab 9 Uhr bis Samstag, 17 Uhr, dicht gemacht werden. Das gilt auch für den Rad- und Fußgängerverkehr. Eine Ausnahme gilt hier für Schulbusse, die morgens zwischen 7.20 und 7.30 Uhr die Brücke passieren können. Anschließend ist nochmals eine Vollsperrung von 16. Dezember, 9 Uhr, bis 17. Dezember, 17 Uhr geplant. Der Verkehr wird von Burgheim über die B16, Rain und Marxheim bis Bertoldsheim umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert. (nr)