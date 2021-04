Vor Ostern noch einmal testen: Ein Besuch im Neuburger Testzentrum

Plus Viele möchten über die Feiertage ihre Familie besuchen und brauchen dafür einen negativen Corona-Test. Wie der Gründonnerstag im Neuburger Testzentrum lief, das extra länger geöffnet war.

„Das war gar nicht mal schlimm“, sagt die vierjährige Nina tapfer, als das Teststäbchen, welches gerade noch in ihrem Rachen war, verpackt in eine Kühlbox wandert. Zur Belohnung gibt es ein Päckchen Gummibärchen. Ohnehin hat Nina schon Erfahrung mit den PCR-Tests – es ist bereits ihr zweiter. In ihrem Kindergarten gab es einen positiven Corona-Fall, weshalb sich alle testen lassen mussten. Spätestens am nächsten Tag bekommen die Eltern dann das Ergebnis per Mail. Wie läuft es sonst im Neuburger Testzentrum?

Neuburger Testzentrum: Viele wollen sich vor Ostern auf Corona testen lassen

Wer dem Testzentrum in der Neuburger Ostendhalle an diesem Gründonnerstag einen Besuch abstattet, merkt schnell: Obwohl viel los ist, kommt es zu keinen Staus und Wartezeiten. „Bei Ihnen läuft das echt super“, sagt ein Mann, der sich gerade anmeldet. Organisationsleiter Bernhard Pfahler gibt ihm recht: „Wir können wirklich stolz auf uns sein.“ Für Ostern haben er und sein Team extra die Öffnungszeiten um zwei Stunden verlängert – getestet wird von acht bis 13 Uhr. Und die Termine sind schon seit Tagen vorher ausgebucht. „Für heute haben wir 300 Anmeldungen, es werden aber sicherlich mehr“, sagt Pfahler. Denn in Ausnahmefällen können Leute auch ohne Anmeldung vorbeikommen.

Regina Schoder war überrascht, „wie reibungslos alles funktioniert“.

Wer sich testen lassen will, muss sich im Internet anmelden und bekommt dann einen QR-Code zugeschickt. Im Testzentrum wird ihm dann der Test ausgehändigt, mit welchem die Medizinisch-technischen Assistenten dann einen Rachenabstrich machen. Alle Tests gehen noch am selben Tag zur Auswertung in ein Ebersberger Labor der Firma Eurofins. Negative Ergebnisse bekommt der Getestete direkt, und positive gehen an das Gesundheitsamt. Die Osterferien machen sich bemerkbar in der Ostendhalle. „Es kommen auch viele, die in den Urlaub fahren wollen“, sagt Pfahler. „Wenn die nach Kroatien, Griechenland oder Mallorca wollen, brauchen sie einen negativen Test.“

Guten Gewissens zur Familie: Vor Ostern ins Neuburger Testzentrum

Viele wollen aber auch einfach guten Gewissens Ostern mit ihrer Familie verbringen. „Am Wochenende bekomme ich Besuch von meinem Enkelkind“, sagt Regina Schoder aus Ehekirchen. Beide lassen sich testen, um sicherzugehen. „Eigentlich wollte ich einen Schnelltest machen, aber in der Apotheke gab es keine mehr.“ Auch sie ist überrascht, „wie reibungslos hier alles funktioniert“. Bei der Anmeldung bekam sie Hilfe von ihrem Sohn. „Ich habe zwar ein Smartphone, aber da bin ich nicht so fit“, sagt sie.

„Nur zur Sicherheit“ ließ sich Franziska Hohlfeld testen. Bild: Michael Kienastl

Auf Nummer sichergehen möchte auch Franziska Hohlfeld. Sie habe zwar ebenfalls keinerlei Symptome, bekomme aber über Ostern Besuch von den Großeltern, die sich ebenfalls vorher testen lassen. „Es war zwar unangenehm, aber über den Rachen ist es nicht so schlimm wie über die Nase“, sagt sie anschließend.

Corona im Raum Neuburg: Skepsis bezüglich AstraZeneca steigt

Die Neuburger Ostendhalle ist nicht nur Test-, sondern halbtags auch noch Impfzentrum. „Nach 13 Uhr wird alles gereinigt und um 14.30 Uhr machen wir dann hier mit dem Impfen weiter“, sagt Bernhard Pfahler, der in Neuburg auch das Impfen organisiert. An diesem Gründonnerstag ist es das Vakzin von Biontech, das verimpft wird. Danach ist wieder für ein paar Tage Pause angesagt, „bis die nächste Lieferung ankommt“, sagt Pfahler. Er spüre die Verunsicherung bei den Menschen, die das Hin und Her um den Impfstoff von AstraZeneca auslöst: „Die Skepsis steigt natürlich.“ Einen wirklichen Rückgang bei den Anmeldungen habe er aber noch nicht festgestellt.

