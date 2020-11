vor 48 Min.

Warum der Wildverbiss die Gemeinderäte in Rennertshofen beschäftigt

Auch um die Holzpreise ging es in der Marktgemeinderatssitzung in Rennertshofen.

Plus Wildverbiss und Holzpreise sorgen im Marktgemeinderat Rennertshofen für Diskussion. Aber auch über die neue Weihnachtsbeleuchtung entwickelt sich ein Diskurs.

Von Manfred Dittenhofer

Eine lange Sitzung liegt hinter den Räten der Marktgemeinde Rennertshofen. Mitunter boten die angesprochenen Themen auch Stoff für ausführlichere Diskussionen.

Gemeinderat Rennertshofen: Kosten für Wildverbiss nicht so hoch, wie gedacht

In der vorangegangenen Gemeinderatssitzung hatte Robert Häckel, Ortssprecher von Trugenhofen und Kienberg, die Kosten angeprangert, die durch Wildverbiss entstehen würden. Die Gemeinde hat die Sachlage nun geprüft und kam zu folgendem Ergebnis: In den vergangenen drei Jahren wurden knapp 22.000 Euro für Schutzzäune gegen das Wild ausgegeben. Dazu rund 18.000 Euro für Neuanpflanzungen.

Damit sind die Kosten nicht so hoch, wie vorher gemutmaßt. Damals war von 30.000 Euro in einem Jahr die Rede. Zu dem Thema noch eine Berichtigung in eigener Sache. Im Beitrag aus der Gemeinderatssitzung von 27. Oktober wurde Gemeinderat Ludwig Bayer zum Verkauf von Rehen irrtümlich falsch zitiert. Über den Verkauf von Wild hat sich Bayer nicht geäußert. Der Autor bittet, das Versehen zu entschuldigen.

Jörg Stachel, Bauamtsleiter, zeigt dem Gemeinderat die vom Bauausschuss ausgewählten Fliesen (siehe Artikel unten) für die Schule. Bild: mad

Auch die Holzpreise waren Thema im Rennertshofener Gemeinderat

Weiter mit der Forstwirtschaft. Auch die Holzpreise waren in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung Thema. Laut Bürgermeister Georg Hirschbeck gehe in der Marktgemeinde das Gerücht um, dass Holz an externe Käufer billiger abgegeben werde als an eigene Mitbürger. Förster Martin Spies erklärte, dass minderwertiges Gipfelholz auch unter dem festgesetzten Festmeterpreis von 60 Euro für Hartholz abgegeben worden sei. Gemeinderat Anton Auernhammer bat um mehr Transparenz und mehr Information aus der Verwaltung.

Diskussion um neue Weihnachtsbeleuchtung für den Markt Rennertshofen

Eigentlich sollte es ein schnell abgehandelter Tagesordnungspunkt sein. Schafft Rennertshofen für rund 11.000 Euro eine Weihnachtsbeleuchtung für die Marktstraße an oder nicht? Das bereits im vergangenen Jahr diskutierte Thema sorgte nun für Ärger im Gemeinderat. Ludwig Bayer prangerte die Informationspolitik aus dem Rathaus an. Die Verwaltung hatte nach dem Empfehlungsbeschluss aus dem Bauausschuss die Weihnachtsbeleuchtung schon mal bestellt. Gleichzeitig hat sie mit dem Lieferanten ausgehandelt, dass man sie, sollte der Gemeinderat nicht zustimmen, ohne Kosten wieder zurückgeben kann. „Hätten wir das nicht getan, hätten wir die Beleuchtung nicht mehr rechtzeitig zur Weihnachtszeit erhalten“, begründete Hirschbeck das Handeln.

Bayer ärgerte, dass Hirschbeck dies im Gemeinderat nicht erwähnte. Diese Information sei wichtig gewesen, denn das Bestellen der Beleuchtung ohne zu informieren, stelle den Gemeinderat vor vollendete Tatsachen. Hirschbeck argumentierte dagegen, dass er den Gemeinderat eben nicht unter Druck setzen wollte. „Wir können die Beleuchtung jederzeit zurückschicken.“ Fazit: Der Gemeinderat wünscht sich mehr Transparenz und Information. Die Beleuchtung wurde mit drei Gegenstimmen angeschafft. Sie wird anstelle der quer gespannten Straßenlaternen in der Weihnachtszeit die Marktstraße erhellen.

Gemeinderat Josef Spenninger ist es zu verdanken, dass diese Diskussion überhaupt öffentlich wurde. Denn er beantragte, diesen und diverse andere Tagesordnungspunkte zur Schule aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung in den öffentlichen zu schieben. Der Gemeinderat hatte mit neun zu sechs Stimmen für Spenningers Antrag gestimmt.

Mobilfunksendemast aufs Dach des Feuerwehrhauses in Rennertshofen

Nachdem die Deutsche Funkturm GmbH die von der Gemeinde vorgeschlagenen Standorte für Mobilfunksendemasten abgelehnt hatte, hat sich der Gemeinderat bereits im Oktober für das Dach des Feuerwehrhauses Rennertshofen als möglichen Standort ausgesprochen. Für diesen Standort hatte die Verwaltung im Vorfeld eine Immissionsprognose in Auftrag gegeben. Das Gutachten liegt zwar noch nicht vor, Bürgermeister Hirschbeck konnte das Gremium am Dienstag aber über einen Vorabbericht des Gutachters in Kenntnis setzen.

Für 11.000 Euro gibt es eine neue Weihnachtsbeleuchtung für die Marktstraße in Rennertshofen.. Bild: Symbolbild

Dessen Fazit: Der Standort auf dem Dach der Feuerwehr ist unbedenklich. Im schlechtesten Fall werden sechs Prozent des Grenzwertes erreicht. Der Gemeinderat beschloss mit einer Gegenstimme, das Feuerwehrhaus als Standort zur Verfügung zu stellen und den entsprechenden Mietvertrag abzuschließen.

Rund 250.000 Euro für die Innenausstattung der neuen Rennertshofener Schule

Die neue Schule ist momentan Dauerthema im Rennertshofener Gemeinderat. Aktuell ging es um die Innenausstattung. Einbauschränke, Schreibtische und Bürostühle werden nun ausgeschrieben. Das Auftragsvolumen umfasst rund 250.000 Euro. Außerdem stimmte der Gemeinderat der Fliesenauswahl des Bauausschusses zu. Weiß und Beige sind dort die bestimmenden Farben. Das Holz des Sichtdachstuhls dagegen soll durch den Anstrich mit einer klaren Lasurfarbe sichtbar bleiben. Außerdem spendet die Raiffeisenbank Neuburg-Rain der Schule 1000 Euro für die Anschaffung von zwei Desinfektionsspendern. Der Soldaten- und Kriegerverein Rennertshofen erhält zudem 50 Euro Zuschuss von der Gemeinde für die Kosten der Überprüfung des Standböllers.

