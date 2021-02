11:12 Uhr

Warum die Neuburger Donaunixen bald in einem Musikvideo schwimmen

Plus Die Mitglieder des Kulturausschusses Neuburg unterstützen die Sängerin Stella Lindner beim Dreh ihres Musikvideos zum Song „A River Inside Of Me“. Die finanzielle Hilfe aber ist nicht bedingungslos.

Da ist ein Fluss in mir, singt Stella Lindner, ein Fluss von der Quelle bis zum Meer. Ihre Lieder veröffentlicht die junge Frau unter dem Künstlernamen „Danube“ – was auf deutsch „Donau“ bedeutet. Die fließt gewissermaßen in ihren Adern, denn sie kommt aus der Region, ist in Burgheim aufgewachsen, in Neuburg zur Schule gegangen.

Stella Lindner arbeitet als Sängerin und Songwriterin in Berlin

„Ich fühle mich der Stadt immer noch sehr verbunden“, formuliert die junge Frau in einem Brief an die Stadtverwaltung. Und das obwohl sie mittlerweile in der Metropole Berlin lebt, wo sie als Sängerin und Songwriterin arbeitet. Ihre Debütsingle „Touch Mahal“ entstand 2017, der Release war im November 2019. Dass sie ihre Wurzeln immer wieder thematisch aufgreift, zeigt nicht nur ihr Name, sondern auch das Video zu „Touch Mahal“ mit Szenen von Neuburg, dem Schloss, der Donau und der Innenstadt.

Einige Zeit und Songs später plant Stella Lindner ein weiteres Mal, Neuburg zu präsentieren, wieder in einem Video. Für ihre neue Single „A River Inside Of Me“, so schreibt sie, habe sie ein Projekt in Zusammenarbeit mit den Donaunixen ins Rollen gebracht. „Das Video dazu möchte ich mit einer Gruppe von sechs jungen Frauen der Donaunixen im Parkbad drehen.“ Sie sollen unter der Anleitung ihrer Trainerin Simone Griebel eine Choreografie trainieren und im Video performen.

Kehrt thematisch immer wieder zu ihren Wurzeln zurück: die Sängerin Stella Lindner. Bild: Sabrina Weniger

Glücklich sei sie darüber, dass sie für den Dreh ein professionelles Film-Team der Hochschule für Fernsehen und Film München gewinnen konnte. So sei sichergestellt, dass die Donaunixen und Neuburg „wortwörtlich im besten Licht zu sehen sein werden“. Für den Dreh rechnet Stella Lindner Kosten von etwa 4000 Euro. Dazu kommen 2000 Euro für eine Musik-PR-Agentur, die die Single online streuen und wichtige Medien im In- und Ausland bemustern wird. Ziel der Kampagne sei es, erklärt die Sängerin, mindestens 50.000 Views für das Video zu generieren, wobei die Single im Frühjahr beziehungsweise frühen Sommer erscheinen soll. Weil mit der Bewerbung des Songs auch die Stadt Neuburg beworben werde, bittet Stella Lindner in ihrem Schreiben um einen Zuschuss bei der Stadt in Höhe von 5000 Euro.

Kulturausschuss Neuburg: Mit dem Video wird auch die Stadt beworben

„Synergieeffekte ergeben sich schon“, sagt Kulturamtsleiterin Marieluise Kühnl gegenüber den Mitgliedern des Kulturausschusses. Allerdings müssten etwa Nutzungsrechte für das Video noch nachverhandelt werden. Eine Bedingung, die Florian Herold bestärkt. „Ich finde, wir sollten beim Geld lieber spendabel sein, aber dafür mehr Nutzungsrechte fordern“, sagt der Politiker der Freien Wähler. Demnach soll am Ende des Videos ein Satz wie dieser stehen: „Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Neuburg.“

Auch Kulturreferentin Gabriele Kaps von der CSU spricht sich für eine Unterstützung aus, „weil wir damit einen ganz anderen Bereich abdecken“. Gleichzeitig gibt sie zu bedenken, ob nicht 3000 Euro ausreichend seien. Dass 50.000 Views für ein Video nicht die Welt sind, wendet Parteikollege Manfred Enzersberger ein. Bevor man den Weg andersherum gehe, sagt er, müsse Stella Lindner zunächst Nutzungsrechte zusichern. Dann erst könne man über einen Zuschuss sprechen. Mit acht zu fünf Stimmen entscheidet sich der Ausschuss letztlich dafür, der Sängerin 3000 Euro zu gewähren – unter den Prämissen, dass die Stadt das Video auf ihrer Webseite verwenden darf, dass im Videoabspann die Unterstützung der Stadt erwähnt wird und dass die Stadt entsprechende Nutzungsrechte für das Video erhält.

