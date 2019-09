15:30 Uhr

Was die 90-Tage-Baufrist für den Kreis bedeuten würde

Die Staatsregierung möchte die Bauordnung reformieren und einfacher machen. Was Behörden in Stadt und Landkreis davon halten.

Von Norbert Eibel

In Bayern soll Bauen einfacher und schneller gehen. Bauminister Hans Reichhart (CSU) möchte die Wohnungsnot im Freistaat mit einer Gesetzesnovelle bekämpfen. Bis Ende des Jahres will er die Voraussetzungen schaffen, dass die Genehmigung von Bauanträgen digitalisiert und damit beschleunigt und zudem Baurecht entschlackt und flexibler wird. Zudem soll eine 90 Tage-Frist gelten. Ist diese Bearbeitungszeit verstrichen, gelten vollständige Anträge automatisch als genehmigt. Diese ehrgeizigen Ziele sieht man in den örtlichen Amtsstuben mit gemischten Gefühlen.

Im Landratsamt habe man in der Sache schon Rücksprache gehalten, bestätigt Sprecherin Sabine Gooss. Das Bauamt ist zuständige Bauaufsichtsbehörde für den Landkreis, mit Ausnahme Neuburgs. Gooss rechnet nicht vor 2020 mit einer Änderung im Baurecht. „Der Minister möchte einen Gesetzesentwurf noch heuer in den Landtag einbringen. Wenn das passiert ist, gibt es auch einen Text, auf dessen Grundlage man eine Aussage treffen kann“, sagt Sabine Gooss. Im Moment sei eine Stellungnahme zu den Plänen schwierig, weil es keine konkrete Aussage zum Start der 90-Tage-Frist gebe. „Ein Problem ist oft, dass die Unterlagen von Baubewerbern nicht vollständig sind. Die Frage ist also, ob die neue Regelung erst dann greift, wenn alles eingereicht ist.“

90-Tage-Frist hängt in Neuburg von vielen Faktoren ab

Davon geht auch Ralf Rick aus. Als Große Kreisstadt hat Neuburg eine eigene Bauverwaltung. Ob die 90-Tage-Frist eingehalten werden könne, hänge von mehreren Faktoren ab, erklärt der Stadtjurist: Erstens müsse ein Bauantrag vollständig eingegangen sein. „Die Regel ist nämlich, dass irgendetwas fehlt und nachgefordert werden muss. Und das kostet Zeit.“ Für komplexere Bauvorhaben, Rick zählt Gewerbebauten, Mehrfamilienhäuser oder Vorhaben im Außenbereich auf, müsse die Bauverwaltung häufig externe Stellungnahmen, etwa vom Emissionsschutz, der Naturschutzbehörde, von Forstämtern oder Statikern einholen. „Da kann der Faktor Zeit nicht exakt eingeplant werden.“ Schließlich spiele auch die personelle Ausstattung der Ämter eine Rolle. Sollte gerade viel Arbeit vorliegen und, aus welchen Gründen auch immer das Personal knapp sein, könne dies zu Verzögerungen führen. „Ich habe zwar keine handfesten Zahlen: Aber in aller Regel halten wir als Stadt die Drei-Monats-Frist schon jetzt ein.“ Offizielle Zahlen über die Bautätigkeit in der Stadt stehen im Jahresbericht: 2018 waren es 163 Bauanträge und 63 Voranfragen, 2017 189 und 55.

Das ist übrigens noch ein ganzes Stück vom Höchststand der vergangenen 20 Jahre entfernt. 2002 waren es 202 Bauanträge und 74 Voranfragen, ein Jahr zuvor 199 und 98. Allerdings wird heute mehr verdichtet. So entstanden 2002 durch die Bautätigkeiten 138 neue Wohneinheiten, im Vorjahr waren es 209. Bei den anderen 17 Kommunen im Kreis liegt die Zuständigkeit in Sachen Baugenehmigungen beim Landratsamt. So kann etwa eine Gemeinde wie Karlshuld die Genehmigungen selbstständig erteilen, wenn für das in Betracht kommende Areal ein qualifizierter Bebauungsplan existiert. „Dann geht es ruckzuck“, sagt Bürgermeister Karl Seitle. Bei Neubaugebieten gehe das innerhalb von acht Tagen und koste 50 Euro. Ist dies nicht der Fall, etwa bei Bauvorhaben an der Hauptstraße, komme das Bauamt am Landratsamt ins Spiel. „Dort dauert das viel zu lange“, kritisiert Seitle. „Da schickt einer einen Bauantrag ein, dann wird irgendwann der Eingang bestätigt. Nach sechs Wochen bekommt man ein Schreiben, in dem steht, was noch fehlt. Dann ist man quasi wieder am Anfang.“ Vor allem, wenn Fachbehörden, wie etwa die Naturschutzbehörde, gebraucht würden, sei Geduld nötig.

90-Tage-Frist könnte Bauvorhaben vereinfachen

Karl Seitle selbst wartet, wie er preisgibt, schon seit vier Monaten auf eine Antwort zu seiner eigenen Bauvoranfrage. Allerdings, gibt Sabine Gooss zu verstehen, sei Kritik leicht geäußert, angesichts komplexer Genehmigungsverfahren, aber nicht immer gerechtfertigt. „Wir hatten zum Beispiel den Fall, da wollte jemand im Donaumoos bauen in einem Umfeld, wo Bodenbrüter leben. Ein artenschutzrechtliches Gutachten war nötig, aber dazu hat man warten müssen, bis die Vögel eben gebrütet haben.“

Inwieweit eine Gesetzesnovelle die Bautätigkeiten beschleunigen wird, bleibt also abzuwarten. Sie könnte den Vorgang aber zumindest vereinfachen, weil der juristische Aspekt wegfällt. Eine 90-Tages-Frist existiert nämlich jetzt schon. Liegen die Unterlagen für eine Baugenehmigung dem Amt vollständig vor und die Behörde hat sich innerhalb von drei Monate nicht gerührt, kann der Bauherr eine Untätigkeitsklage einreichen und bekommt seine Genehmigung. (mit mari)

Themen folgen