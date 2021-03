vor 34 Min.

Wegen Corona: Kreiskrankenhaus Schrobenhausen beschränkt Besuche

Wegen des aktuellen Infektionsgeschehens beschränken das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen und das Getriatriezentrum in Neuburg Angehörigenbesuche.

Kaum zwei Wochen ist es her, dass die Gesundheitseinrichtungen des Landkreises wieder Patientenbesuche zuließen. Doch die steigende Inzidenz im Landkreis und die Ausbreitung der britischen Corona-Mutation führte zu einem kurzfristigen Umdenken, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Kreiskrankenhaus Schrobenhausen: Besucherbeschränkung als Vorsichtsmaßnahme

„Hochrechnungen nach zu urteilen, wird die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis schon kommende Woche bei über 100 liegen. Dieser Anstieg der Fallzahlen zusammen mit der Verbreitung der vornehmlich britischen Corona-Mutation ist für uns der Anlass, Besuche wieder auf ein Minimum einzuschränken“, erklärt Dr. Markus Schmola, Pandemiebeauftragter der Einrichtungen. Deshalb sind bereits am kommenden Samstag nur noch Besuche für palliative Patienten erlaubt.

„Wir befinden uns bereits in der dritten Welle und müssen damit rechnen, dass anstrengende Wochen vor uns liegen“, so der Geschäftsführer Dr. Holger Koch. Bis auf weiteres wird deshalb die Besuchsregelung pausiert. „Es handelt sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme“, erklärt Koch. in dem Schreiben weiter. Wann das Besuchsverbot wieder aufgehoben wird, hängt von der allgemeinen Pandemieentwicklung im Landkreis ab.

