Wegen Corona: Was fällt im Landkreis aus?

Der Neuburger Jazzclub Birdland sagt alle Termine bis nach Ostern ab.



Im Gasthaus Rennbahn entfallen ebenfalls alle Probetermine des Neuburger Liederkranzes bis auf weiteres.

In der Neuburger Kunstscheune entfallen folgende Termine: Das „C.B.Green’s Songwriter’s Special“ am 19. und 20. März und die die „Kunstscheune Kultnacht“ am 28. März. Außerdem abgesagt ist das „C.B.Green’s Songwriter’s Special“ am 21. März im Hopfenmuseum Wolnzach und am 22. März im Diagonal in Ingolstadt.

Der Musikkabarett-Abend mit Winfried Frey am 21. März wird verschoben. Der neue Termin ist der 17. Oktober. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden.

Das „Couchfestival Schrobenhausen 2020“, das vom 19. bis 22. März hätte stattfinden sollen, wird verschoben auf einen Termin im nächsten Frühjahr. Das für den 4. April geplante Kneipenfestival „Stadtschall“, das in verschiedenen Locations in Schrobenhausen veranstaltet worden wäre, findet ebenfalls nicht statt. Für alle Musikfans, die sich bereits ein Ticket für das Festival besorgt haben, gibt es eine Rückerstattung des Preises. Dazu sollen die Ticketbesitzer ihre Karte zur Verkaufsstelle zurückbringen, sie erhalten dann den gezahlten Preis zurück. Für Online-Tickets, die auf Eventbrite.de gekauft wurden, wird das Geld automatisch zurückerstattet.

Die Ausstellung von Kunst & Handwerk wird nach Aussagen der Organisatoren verschoben. Die Exposition hätte ursprünglich am 21. und 22.März im Pfarrzentrum in Schrobenhausen gastieren sollen.



Als Vorsichtsmaßnahme sagt die Stadtbücherei Ingolstadt alle Kindertermine im März ab. Wegen des Coronavirus hat die Stadt Ingolstadt das Theater mit allen Spielstätten bis 19. April geschlossen und auch das Georgische Kammerorchester Ingolstadt schließt sich an.

Der Vorverkauf der Audi Sommerkonzerte in Ingolstadt startet nicht wie geplant am 13. März um 10 Uhr, sondern am 20. April um 10 Uhr.

Im Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt werden bis auf weiters alle Kinderveranstaltungen abgesagt.

Alle Veranstaltungen im Stadttheater und Schlösschen Hessellohe werden bis einschließlich 19. April ausgesetzt.

Die Ausstellungen im Residenzschloss, Rathausfletz, Neuburger Schloss und Marstallfoyer werden geschlossen.

Die Tanzschule Taktgefühl setzt alle Tanzkreise, Tanzkurse und Tanzveranstaltungen bis auf weiteres aus. Dazu gehört auch der traditionelle „Tanz in den Mai", der für Freitag, 8. Mai, im Gasthaus Vogelsang in Weichering geplant war.

Abgesagt wurden auch alle Theateraufführungen des Marienheimer Zimmerstutzenvereins. Die Organisatoren bemühen sich um Ersatztermine.

Es findet kein Kabarett mit Stefan Waghubinger in Ehekirchen statt. Wie der Grüne Dorfkreis berichtet, war der Abend für Freitag, 20. März, im Gasthaus Daferner in Schönesberg geplant. Man bemühe sich um einen Ersatztermin im Jahr 2021, heißt es vonseiten der Veranstalter. Von der aktuellen Entwicklung ist ein weiteres Kabarett betroffen: Am 19. März wäre Stephan Bauer in der Kleinkunstbühne aufgetreten. Auch dieser Termin ist verschoben – auf 26. Juni um 20 Uhr. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.



Der für Dienstag, 17. März, angesetzte Musikantenhoagarten im Gasthof Stief in Schrobenhausen muss ebenfalls entfallen. Ebenso das Wirtshaus-Singen beim Kellerwirt in Burgheim im März. Sollte die im April geplante Jubiläumsveranstaltung stattfinden können, würde dies rechtzeitig bekanntgegeben.



Wer das Theaterstück „Da Pfenningfuchser“ zwischen 20. März und 5. April im Pfarrstadl Stepperg sehen wollte, muss wegen der Corona-Krise darauf verzichten. Alle Vorführungen sind gestrichen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass bezahlte und reservierte Karten vorerst ihre Gültigkeit behalten. In Ludwigsmoos fällt indes das Worship-Konzert in der evangelischen Kirche aus. Es war ursprünglich für Samstag, 28. März, angesetzt. Aus aktuellem Anlass werden die Theateraufführungen der Theatergruppe des Schützenvereines Alt Baring abgesagt.



Bis auf Weiteres verschoben ist die Ausstellung von „Kunst & Handwerk“, die am 21. und 22. März im Pfarrzentrum Schrobenhausen gastieren würde.

Die Theatergruppe Oberhausen sagt sämtliche Vorführungen ihres diesjährigen Stücks ab.