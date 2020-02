09:54 Uhr

Coronavirus: Bitte nicht überreagieren!

Plus Die gebürtige Chinesin Mia Cheng wird automatisch verdächtigt, das Coronavirus in sich zu tragen. Das ist rassistisch.

Von Dorothee Pfaffel

Mia Cheng will sich nicht über das Verhalten der Neuburger beschweren. Will sich nicht beklagen, dass man sie, die seit vielen Jahren in Neuburg lebt, automatisch verdächtigt, das Coronavirus in sich zu tragen, nur weil sie chinesisch aussieht. Dabei hätte sie allen Grund dazu. Denn das ist nicht nur eine Überreaktion, sondern auch noch Rassismus.

Coronavirus: Jemanden zu verdächtigen, ist verletzend Die Angst der Menschen ist bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Schließlich spricht inzwischen sogar Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vom Beginn einer Epidemie in Deutschland. Ein derartiges Verhalten ist dennoch nicht zu entschuldigen. Es ist verletzend! Wo kämen wir hin, wenn wir jetzt anfangen, alle asiatisch aussehenden Menschen zu meiden? Inzwischen kann theoretisch jeder – auch europäisch aussehende – Mitbürger infiziert sein und andere anstecken. Würden wir hier genauso reagieren? Vermutlich nicht so drastisch. Und es wäre auch falsch. Coronavirus: Menschenansammlungen fernbleiben Dann müsste man sich komplett zurückziehen. Der Neuburger Amtsarzt Dr. Johannes Donhauser rät zwar dazu, Menschenansammlungen fernzubleiben, gleichzeitig stellt er aber klar: Man müsse nicht in der Wohnung bleiben, Spaziergänge täten gut. Überhaupt sei es für das Immunsystem förderlich, nicht in Hysterie zu verfallen, sondern emotional ausgeglichen zu sein. Und mit einem gestärkten Immunsystem sind wir auch weniger anfällig für Krankheiten aller Art. Lesen Sie dazu auch den Artikel "Der Landkreis ist gegen das Coronavirus gewappnet".

