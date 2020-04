vor 38 Min.

Wehrfeld 3 wieder freigegeben

Arbeiten am Kraftwerk Bergheim abgeschlossen

Knapp eine Million Euro hat die Ertüchtigung eines ersten Wehrfelds des Bahnstromkraft-werks Bergheim im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gekostet. Gestartet wurden die Arbeiten Mitte Dezember vergangenen Jahres. Nun wurden sie trotz coronabedingter Einschränkungen innerhalb des Terminplans abgeschlossen. Der Weg für das Donauwasser durch das Wehrfeld 3 ist somit wieder freigegeben. Auch die Absperrungen auf der Straße über die Wehrbrücke sind entfernt, der Verkehr kann ungehindert fließen. Das teilt das Energieunternehmen Uniper in einem aktuellen Presseschreiben mit.

In den letzten Wochen wurde das Wehrfeld zunächst mit Dammtafeln für die Arbeiten trockengelegt, heißt es dort weiter. Anschließend wurde ein Arbeitsgerüst eingebaut, eine Dachkonstruktion für die Einhausung ergänzt sowie ein Maschinenpodest über dem Wehrfeld gebaut. So vorbereitet haben Spezialfirmen mit bis zu sechs Monteuren gleichzeitig vor Ort gearbeitet. Die coronabedingten Regeln der Hygiene, Personentrennung und Arbeitsorganisation, wurden dabei allseits beachtet, erklärt das Unternehmen in seiner Mitteilung. (nr)

