Fliege im Auto: Mann kollidiert auf B16 mit einem Tanklastzug

Ein Geisenfelder war von einer Fliege im Auto derart abgelenkt, dass er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in einen entgegenkommenden Lastwagen rammte.

Wie durch ein Wunder ist ein an sich schwerer Unfall auf der B16 am Mittwoch glimpflich ausgegangen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 54-jähriger Geisenfelder mit seinem Renault Twingo gegen 12 Uhr von Ingolstadt in Fahrtrichtung Neuburg unterwegs, als ihn eine Fliege im Auto derart ablenkte, dass er nach rechts ins Bankett geriet und beim Gegenlenken die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Renault drehte sich und kollidierte mit dem Heck frontal mit einem aus Richtung Neuburg entgegenkommenden Tanklastzug. Glücklicherweise wurden weder der Unfallverursacher noch der 50-jährige Lkw-Fahrer verletzt.

Der Renault Twingo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Zugmaschine des Tanklastzugs, der sich auf einer Leerfahrt befand, wurde auf der Fahrerseite stark beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme war die B16 zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. (nr)