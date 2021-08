Weichering

Gäste bis aus der Schweiz: Bei der Schlagernacht in Weichering kocht die Stimmung

Plus Auf der Freifläche beim Vogelsang waren die Schlagersänger Steffen Jürgens und Melanie Payer die Stars. So lief die Schlagernacht in Weichering.

Von Andrea Hammerl

Sieben Stunden lang – vom Auftakt mit DJ Sepp bis zum mitreißenden Finale mit Melanie Payers neuem Lied „Papillon“ herrschte beste Stimmung auf der privaten Schlagernacht der Tanzsportgruppe Stefan Tarnick Eventmanagement. Das Schlager- und Tanzevent auf der Freifläche des Gasthofs Vogelsang war bestens besucht, die Tanzfläche gut ausgelastet, aber immer noch Platz für Tanzfiguren bietend.

