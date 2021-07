Weichering/Karlshuld

HvO Weichering: Schneller als der Rettungsdienst

Matthias Lautner (am Fahrzeug), stellvertretender Bereitschaftsleiter aus Weichering, stellte das Fahrzeug des HvO-Teams samt Ausstattung den Sponsoren und Unterstützern vor.

Plus Im Herbst vergangenen Jahres wurde in Weichering und Karlshuld ein HvO-Dienst eingerichtet. Finanziert wurde die Ausstattung durch Spenden. Zeit, um Danke zu sagen.

Von Andrea Hammerl

Am Freitag haben sich Mitglieder des neu gegründeten HvO-Dienstes in Weichering bei ihren Sponsoren bedankt. Dabei gebührt eigentlich ihnen selbst der Dank der Gesellschaft. 53-mal sind die mittlerweile 23 ehrenamtlichen Helfer vor Ort (HvO) der BRK-Bereitschaften Weichering und Karlshuld seit ihrer Gründung im vergangenen Herbst im Einsatz gewesen. Sie werden nachts und am Wochenende alarmiert, um qualifizierte Erste Hilfe zu leisten, lebensrettende Sofortmaßnahmen zu ergreifen und Angehörige zu betreuen, bis Rettungsdienst und Notarzt vor Ort sind. Die notfallmedizinische Ausrüstung wie Defibrillator, Sauerstoffgerät, Rettungsrucksack und Einsatzfahrzeug wurden aus Spenden der Gemeinden Weichering und Karlshuld, der Stadt Neuburg, einiger gewerblicher Spender und zahlreichen Kleinspenden aus der Bevölkerung finanziert.

