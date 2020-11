10.11.2020

Weichering: Martinsumzug unter dem Schutzmantel eines Grundrechts

Plus Zu Sankt Martin würden normalerweise wieder unzählige Kinder mit ihren Laternen durch die Straßen ziehen. Doch die Corona-Einschränkungen lassen das nicht zu. Warum es in Weichering trotzdem einen Lichterumzug gibt.

Von Claudia Stegmann

Sie wollen sich dafür einsetzen, dass ihre Kinder „Kind sein dürfen“ und möchten dieses Anliegen in einem Lichterumzug um den kleinen Leitner-Weiher herum zum Ausdruck bringen. Die bundesweite Initiative „Eltern stehen auf“ treten nach der Kundgebung auf dem Neuburger Schrannenplatz vor gut zwei Wochen erneut in Erscheinung, dieses Mal allem Anschein nach aber ohne Anspruch auf Öffentlichkeitswirksamkeit. Denn die für den kommenden Freitag, 13. November, angemeldete Versammlung findet im Naherholungsgebiet in Weichering statt.

Der Termin scheint nicht zufällig gewählt. Heute ist Sankt Martin – an diesem Tag würden normalerweise wieder unzählige Kindergartenkinder mit ihren selbst gebastelten Laternen in der Hand durch die Straßen laufen. An einem Lagerfeuer hätte es dann Glühwein für die Eltern und Lebkuchen für die Kinder gegeben. Doch das ist in diesem Jahr nicht möglich. Die derzeitigen Corona-Einschränkungen lassen es nicht zu, dass sich größere Gruppen treffen und zusammen feiern. Die Kindergärten und Pfarreien sind allerdings kreativ und haben sich vielerorts schon machbare Alternativen einfallen lassen. So säumen etwa in Rohrbach, Emskeim und Ammerfeld „Laternenfenster“ die Straßen und in vielen Kindergärten wird St. Martin gruppenintern gefeiert.

Die Versammlung am Leitner-Weiher muss nicht genehmigt werden

Den Initiatoren der Versammlung „Kind sein dürfen“ scheinen die abgespeckten St.-Martins-Feste aber nicht zu genügen. Andrea Alt aus Karlshuld, die sich bereits mit einer Unterschriftenaktion gegen die Maskenpflicht von Schülern an Landrat Peter von der Grün gewandt hat, hat beim Landratsamt eine Versammlung angezeigt.

Gegen einen Martinsumzug unter dem Schutzmantel eines Grundrechts kann das Landratsamt nichts tun.

In Deutschland ist das Demonstrationsrecht ein Grundrecht, das im Artikel 8 (Versammlungsfreiheit) des Grundgesetzes verankert ist, und als solches ist es auch von den derzeitigen Kontaktbeschränkungen ausgenommen. Eine Genehmigung seitens des Landratsamtes braucht es dazu nicht. Die Kreisbehörde kann lediglich Auflagen erteilen (etwa das Tragen von Masken).

Die von Andrea Alt organisierte Versammlung richtet sich dieses Mal jedoch nicht in erster Linie gegen die Maskenpflicht oder gegen andere Corona-Auflagen. Zumindest legt das Thema der Versammlung „Kind sein dürfen – Lichterumzug“ dies nahe. Auf Nachfrage will sich die Organisatorin auch nicht näher zu dem geplanten Programm am Freitagabend oder zu ihrer Intention für die Versammlung äußern. „Diejenigen, für die die Versammlung bestimmt ist, wissen schon, worum es geht“, sagt sie nur. „Werbung“ im Sinne einer öffentlich zugänglichen Einladung gab es nicht, der Termin wurde über den Nachrichtendienst Telegram verbreitet. Ein Redebeitrag, wie er auf der Anzeige beim Landratsamt erwähnt wird, ist nach ihren Worten nicht vorgesehen. „Wir gehen einfach nur um den Weiher herum“, sagt Andrea Alt. Über mobile Handyboxen soll dabei Musik abgespielt werden.

Der Lichterumzug in Weichering dient dazu, dass Kinder „Kind sein dürfen“

Aber wen möchten Andrea Alt und ihre Mitstreiter dann ansprechen, welche Meinung wollen sie kundtun, welches Ziel verfolgen sie mit der Aktion? „Unser Begehr ist es, dass die Kinder an diesem Abend Kind sein dürfen und einen Lichterumzug machen können“, erklärt sie ihr Vorhaben.

Gegen einen verkappten Martinsumzug unter dem Schutzmantel eines Grundrechts kann das Landratsamt nichts tun, „da es sich bei dem Recht auf Versammlung um einen Ausfluss der im Grundgesetz verankerten und damit verfassungsrechtlich garantierten Meinungsfreiheit handelt“, teilte das Landratsamt auf Nachfrage mit. Nur wenn die Meinungsäußerung strafbar wäre, könnte die Behörde die Versammlung untersagen. Doch das wird nicht der Fall sein. „Die Anmeldung als Versammlung erfolgte mit der Angabe, dass Meinungsäußerungen zu den aktuellen coronabedingten Einschränkungen erfolgen sollen“, heißt es weiter. Abstand halten und Masken tragen – das sind die einzigen Bedingungen, die die Kreisbehörde an die Veranstalterin stellt. Die Einhaltung dieser Auflagen wird die Polizei überprüfen. Angekündigt sind 50 Personen.

Auch in Neuburg ist für Freitag eine Versammlung angemeldet. Auf der Schlösslwiese soll um 16.30 Uhr eine Kundgebung unter dem Titel „Weiße Wahrheiten – Covid 19“ stattfinden. Zehn Teilnehmer werden dazu erwartet.

