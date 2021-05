Weichering

27.05.2021

Mehr Arbeitsplätze, mehr Verkehr: Paketzentrum Weichering sorgt für Kontroverse

Mit einem neuen Paketzentrum in Weichering sollen die bestehenden Zentren in Augsburg, Nürnberg, Regensburg und Aschheim entlastet werden. Außerdem verkürzen sich dadurch die Wege. „Ich frage mich, ob es für so eine weitreichende Entscheidung nicht einen Bürgerentscheid bräuchte.“„Dafür haben mich die Leute schließlich gewählt, dass ich solche Entscheidungen treffe.“

Plus Während die einen ihre Entscheidung bereits getroffen haben, hadern andere noch damit. Doch so oder so ist noch lange nicht entschieden, ob die Deutsche Post in Weichering das Paketzentrum bauen darf.

Von Claudia Stegmann

Das geplante Paketzentrum in Weichering spaltet die Gemüter. Während der Gemeinderat darin die Chance erkennt, die Gemeinde aus der Dauer-Finanzkrise zu holen, gehen Bürger auf die Straße. Am kommenden Sonntag findet nahe des geplanten Standortes zwischen Maxweiler und Weichering eine Kundgebung statt, die sich gegen das Vorhaben richten wird. Sie könnte eine Messlatte dafür sein, wie groß der Widerstand in Weichering und Maxweiler tatsächlich ist. Weichering hat rund 1600 Einwohner, in Maxweiler wohnen 175 Menschen. Kämen 100 Teilnehmer, wären das fünf Prozent der Bürger aus den beiden Orten.

