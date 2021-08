Paketzentrum in Weichering und noch viele offene Fragen

Plus Entscheidung über ein Ratsbegehren steht aus. Denn schaut für Weichering mit dem Paketzentrum nichts heraus, „brauchen wir es auch nicht“.

Auch nachdem Weicherings Gemeindevertreter das Paketzentrum in Aschheim nördlich von München besucht haben, gibt es laut Bürgermeister Thomas Mack „noch zu viele offene Fragen“, um sich für oder gegen eine Ansiedelung des DHL-Großprojektes in Weichering zu entscheiden. Deshalb ist auch noch keine Entscheidung darüber gefallen, ob es ein Ratsbegehren geben wird oder nicht.