Pfarrkirche St. Vitus: Elektrik muss dringend erneuert werden

Plus Eine Überprüfung hat massive Mängel in der Kirche festgestellt. Damit das Gotteshaus nicht geschlossen werden muss, braucht es eine provisorische Übergangslösung.

Weicherings Kirchenpfleger Christian Kutz hielt mit der schlechten Nachricht nicht hinter dem Berg. Eigentlich war er am Dienstag in die Gemeinderatssitzung gekommen, weil die Ertüchtigung der Brandschutztechnik im Pfarrstadel teurer ausgefallen war als angenommen und er deshalb die Gemeinde bat, ihren bereits bewilligten Zuschuss von 38.500 auf 53.500 Euro zu erhöhen. Und weil er schon mal dabei war, bereitete er das Gremium gleich darauf vor, dass demnächst weitere Kosten auf die Gemeinde zukommen werden.