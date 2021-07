Weichering

20:09 Uhr

Sollen Bürger über das Paketzentrum Weichering entscheiden?

Soll in Weichering ein Logistikzentrum der DHL entstehen? Und wer soll darüber entscheiden? Die politischen Vertreter oder die Bürger? Diese Fragen bewegen derzeit die Weicheringer.

Plus In Weichering wird darüber nachgedacht, ob und in welcher Form der Volkswille einbezogen werden soll. Das Ergebnis ist noch offen. Derweil wird die nächste formale Hürde angestoßen.

Von Claudia Stegmann

Es ist ein Vorhaben, an dem sich die Gemüter reiben können: Das geplante Paketzentrum in Weichering ist ein Projekt, das bei so manchen Bürgern auf Skepsis, Kritik oder gar totale Ablehnung stößt. Wie groß der Anteil der Gegner tatsächlich ist, kann im Augenblick jedoch niemand sagen. Bürgermeister Thomas Mack bekommt sowohl positive als auch negative Rückmeldungen, und auch Hans-Jürgen Steinherr, ein erklärter Gegner des Vorhabens, vermag die Stimmung im Ort nicht wiederzugeben. Klar seien diejenigen, die gegen das Logistikzentrum seien, eher wahrnehmbar, sagt er. Aber ob sie auch die Mehrheit darstellen? „Dafür habe ich zu wenig Rückmeldung.“

