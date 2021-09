Weichering

vor 50 Min.

Über eine neue Radbrücke zum Lichtenauer Weiher?

Plus Den bisherigen Radweg über den Heubrucken-Feldweg zum DKM-Weiher soll es in einigen Jahren nicht mehr geben. Deshalb plädieren Bürger davon, sich schon jetzt Gedanken über eine Alternativ-Verbindung zu machen.

Von Claudia Stegmann

Wer bislang mit dem Fahrrad zum DMK-Weiher in Lichtenau kommen möchte, nutzt in aller Regel den Heubrucken-Feldweg. Diese direkte Verbindung zum See könnte in den nächsten Jahren jedoch wegfallen, denn der Weg soll verlegt werden, weil er in den Sommermonaten zum Leidwesen einiger Landwirte regelmäßig von den Autos und Wohnmobilen der Badegäste versperrt wird. Für Einheimische aus Lichtenau, die mit dem Rad zum Baden fahren, würde damit aber auch ein kurzer und sicherer Radweg zum Weiher wegfallen. Und deshalb plädieren 31 Bürgerinnen und Bürger aus Lichtenau dafür, dass die Gemeinde einen alternativen Radweg anbietet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen