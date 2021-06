Weichering

vor 26 Min.

Wie sich ein Paketzentrum im Naturgebiet verwirklichen lässt

Wie in einem Logistikzentrum gearbeitet wird, wollen sich die Gemeinderäte aus Weichering vor Ort ansehen.

Plus Das geplante DHL-Logistikzentrum in Weichering soll in einem Landschaftsschutzgebiet entstehen. Wie die bebaute Fläche ausgeglichen werden soll.

Von Claudia Stegmann

Die einen fürchten um ihre Nachtruhe, andere die vielen Fahrzeuge und die damit verbundene Verkehrsbelastung. Die Bedenken, die Bürger zu dem geplanten Paketzentrum in Weichering haben, sind vielfältig. Auch der Umweltaspekt wird immer wieder angeführt, denn immerhin soll das Areal 155.000 Quadratmeter groß werden – und das mitten im Landschaftsschutzgebiet „Brucker Forst“.

