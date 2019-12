14:59 Uhr

Weitere Funkmasten in Oberhausen geplant

Die Deutsche Telekom will neue Mobilfunkantennen errichten. Der Gemeinderat Oberhausen würde es aber lieber sehen, wenn die vorhandenen Standorte genutzt würden.

Von Manfred Dittenhofer

Die Deutsche Telekom möchte den Handy-Empfang entlang der Bahnlinie Ingolstadt-Donauwörth verbessern und plant dafür zwei neue Standorte für Mobilfunkantennen auf Oberhausener Flur. Eine Sendeanlage soll an der Bahnlinie zwischen Oberhausen und Sehensand direkt an der Bahntrasse entstehen. Ein zweiter Suchkreis, so die Mitteilung der Telekom an die Gemeinde, liegt in der Nähe des Unterhausener Bahnhofs. Beide Suchkreise zeigen sich als flache Ellipsen an den Gleisen.

Wie Bürgermeister Fridolin Gößl auf der jüngsten Sitzung erklärte, erreichte die Anfrage die Gemeinde sehr kurzfristig. Außerdem äußerte er Zweifel, ob tatsächlich neue Masten gebaut werden müssten und verwies auf die bestehenden Sende- und Empfangsanlagen südlich von Unterhausen an der Straße in Richtung Sinning und im Industriegebiet. Mit diesem Vorschlag wird die Gemeinde der Telekom antworten. Laut Gößl sind die Anlagen nicht für den neuen 5G-Standard geplant, sondern für das bestehende LTE-Netz.

Wie soll mit Bauanträgen in zweiter Reihe entschieden werden? Darüber diskutierte der Gemeinderat am Donnerstag grundsätzlich. Anlass war eine Bauvoranfrage aus der Berliner Straße in Oberhausen. Und für diesen Bereich der Wifo-Siedlung waren sich die Ratsmitglieder einig, dass sie keinen Präzedenzfall schaffen wollen.

Oberhausen hat einen Förderantrag für die Kläranlagenableitung eingereicht

Die großen Grundstücke würden zum Bauen in zweiter Reihe einladen und eine Genehmigung würde weitere Anträge folgen lassen, die dann den Siedlungscharakter völlig verändern würden, argumentierte 2. Bürgermeisterin Mini Forster-Hüttlinger. Außerdem sei die Erschließung von entscheidender Bedeutung. Der Abwasserkanal, so Rathauschef Fridolin Gößl, müsse dahingehend untersucht werden, ob er überhaupt die benötigten Kapazitäten dafür habe. Denn in der Wifo-Siedlung gebe es kein Trennsystem, so dass auch das Regenwasser von versiegelten Flächen in den Kanal geleitet werde.

Gemeinderat Robert Habermayr sprach sich, wie auch andere Gemeinderäte, für die Schaffung von mehr Wohnraum durch weitere Nachverdichtung aus. Derselben Meinung war Josef Ettenreich. In diesem speziellen Fall sprach sich auch er dagegen aus. Die Berliner Straße sei jetzt bereits zugeparkt. Da der Gemeinderat aber grundsätzlich eine Nachverdichtung mit Wohnraum wünscht, wurden gleich zwei Beschlüsse gefasst. Zum einen wurde die Bauvoranfrage in zweiter Reihe einstimmig abgelehnt. Genauso einstimmig sprach sich der Gemeinderat aber auch für die Erarbeitung einer städtebaulichen Konzeption aus, die zeigen soll, wie Erweiterungen des Wohnraums durch Anbauten möglich sein könnten.

Gerade noch rechtzeitig vor dem Jahreswechsel hat die Gemeinde Oberhausen einen Förderantrag für die geplante Kläranlagenableitung in die Kleine Paar eingereicht. Dafür brauchte Bürgermeister Fridolin Gößl nun die Zustimmung des Gemeinderates. Damit sichert sich die Gemeinde rund 160.000 Euro an Fördermitteln.

Der SV Sinning hat seinen Trainingsplatz südlich der Leidlinger Straße saniert und die Flutlichtanlage auf energiesparende LED-Beleuchtung umgerüstet. Viel ehrenamtliche Arbeit und knapp 10.000 Euro investierte der 70 Jahre alte Verein. Den Zuschussantrag bewilligte der Gemeinderat am Donnerstag. Die Gemeinde übernimmt zehn Prozent der Kosten.

