vor 20 Min.

Welche Themen Sie 2019 bewegt haben

Zum 25. Mal fand in diesem Jahr das Neuburger Schloßfest, eines der größten Renaissancefeste Deutschlands, statt. Die Berichterstattung über das Großereignis fand auch in den sozialen Netzwerken großen Anklang.

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Wir haben auf unserer Facebook-Seite nachgesehen, für welche Geschichten Sie sich 2019 besonders interessiert haben.

Von Fabian Kluge

Jeden Tag prasseln dutzende Nachrichten auf uns ein. Da geht es Ihnen, liebe Leser, nicht anders als uns. Mal erreichen uns schöne, mal schlimme Nachrichten. Mal berühren uns Geschichten, mal erheitern sie uns. Druckt und bindet man die Nachrichten eines Jahres, wiegt ein solcher Band gut und gerne 60 Kilo. Wir von der Neuburger Rundschau haben 2019 Revue passieren lassen. Das soziale Netzwerk Facebook ist ein guter Indikator, um herauszufinden, was Sie, liebe Leser, am meisten bewegt hat. Hier die Ergebnisse (Stand 31. Dezember):

Zahlreiche Feuerwehren, das BRK und das THW machten sich heuer auf den Weg, um in Traunstein gegen die Schneemassen zu kämpfen. Bild: Fabian Kluge

Das Wetter wird immer extremer. Mittlerweile fegen auch in Deutschland Tornados übers Land, im Sommer steigen die Temperaturen immer häufiger auf über 40 Grad und der Winter fällt entweder ganz aus oder schlägt voll zu – so wie in diesem Jahr. Vor allem im Süden schneite es so viel, dass die dortigen Einsatzkräfte mit ebenjenen am Ende waren.

Die Landkreis-Feuerwehren begeistern auf Facebook

Viele Retter aus dem restlichen Bayern machten sich daraufhin auf den Weg nach Traunstein, das vom Winter besonders heftig getroffen wurde. Darunter waren auch die Landkreisfeuerwehren, das THW und das BRK aus der Region. Den einminütigen Videoschnipsel von der Abfahrt sahen sich über 20.000 Menschen an und hinterließen knapp 700 Reaktionen und machten ihn so zum unangefochtenen Quotenhit.

Auf den zweiten Platz schaffte es eine dieser Geschichten, die berührt und die man so schnell nicht vergisst. Fabian Heckel aus Neuburg hat im Juni 2018 Stammzellen gespendet, im Januar erreichte ihn schließlich ein Brief des Empfängers. „Lieber Herr, mein Dank ist nicht in Worte zu fassen. Sie haben mir mein Leben zurückgegeben“, heißt es in dem Schreiben. Heckel berührte der Brief und er nahm sich vor, mit dem aufgrund der Gesetzeslage noch anonymen Empfänger Kontakt zu halten. Knapp 500 Interaktionen konnte diese frohe Nachricht auf Facebook generieren.

Einzelhandel und Tierquälerei erregen die Gemüter

Eine Einzelhandelsgeschichte hat es ebenfalls auf das Treppchen geschafft. Anfang des Jahres haben wir darüber berichtet, dass es ab April einen Laden in Neuburg geben würde, der plastikfreie Produkte anbietet – die Auffüll-Bar. Es war der erste Unverpacktladen des Landkreises. Das Thema beherrschte ohnehin weltweit die Schlagzeilen. Greta Thunberg und den „Fridays for Future“-Demonstrationen gelang es, dass viele Menschen ein Bewusstsein für das Klima und die Umwelt entwickelten. Rund 450 Kommentare und Reaktionen erzielte die Neueröffnung.

Schlimm waren die Nachrichten, die sich hinter den drei erfolgreichsten Geschichten einsortieren. Drei Fälle von Tierquälerei haben dementsprechend viele entsetzte und betroffene Reaktionen nach sich gezogen. Da war zum einen der Amselmörder, der in der Unteren Altstadt in Neuburg den Vogel mit einem Ast durchbohrte. Ebenfalls schwer erwischt hat es Hündin Emmi aus Rennertshofen. Sie wurde beim Gassigehen vergiftet und kämpfte in der Tierklinik um ihr Leben. Fassungslos machte ein Fall aus Ortlfing: Dort hat ein Tierquäler eine Katze aufgeschlitzt und ausgeweidet. Insgesamt rund 1000 Menschen machten ihrem Ärger auf Facebook Luft.

Soziales und Neuburger Schloßfest kommen ebenfalls gut an

Weitere Themen, die Sie bewegt haben, waren die Berichterstattung über das Neuburger Schloßfest, ein Abkochgebot für das Trinkwasser der Heimberggruppe sowie das Volkstheater, das 2022 nicht auf dem Karlsplatz, sondern im Haus im Moos in Kleinhohenried auftreten wird.

Die damals 14-jährige Jasmin Mayer aus Neuburg hat in diesem jahr ihre Haare für krebskranke Kinder gespendet. Bild: Fabian Kluge

Begeisterung für den Süden und Westen Europas drückten die Nutzer bei den Artikeln über das 60-jährige Bestehen der Eisdiele Cantonati in Neuburg und über die kurzzeitige Eröffnung eines portugiesischen Restaurants in der Oberen Altstadt aus. Immerhin noch über 200 Menschen hat die damals 14-jährige Jasmin Mayer aus Neuburg bewegt, die sich ihre Haare abschneiden ließ, um sie für krebskranke Kinder zu spenden. Aus dem Themenbereich Nahversorgung konnten Sie sich vor allem für die frische Milch aus dem Automaten in Stepperg und für das Tauschregal am Wertstoffhof begeistern.

Dass Artikel online gut laufen, in denen es um einen Polizeieinsatz geht, beobachten wir immer wieder. Leider handelt es sich dabei in den allermeisten Fällen um traurige Nachrichten. In diesem Jahr verloren bei Unfällen innerhalb kürzester Zeit mehrere junge Menschen ihr Leben.

Liebe Leser, vielen Dank für Ihre Kommentare, Beiträge und Reaktionen. Auf ein spannendes Jahr 2020.

