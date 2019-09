16:50 Uhr

Welturaufführung in Rennertshofen

Die Marktkapelle Rennertshofen feiert ihr 40-jähriges Bestehen unter anderem mit einer Musical-Welturaufführung.Wie sie Kinder in andere Welten entführt.

Von Doris Bednarz

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Marktkapelle Rennertshofen veranstaltete der Verein einen ganz besonderen Tag für seine Jugend. Das Publikum kam in der Rennertshofener Schulturnhalle nicht nur in den Genuss einer Musical-Welturaufführung. Es konnte sich auch ein Bild über das Können und den Ausbildungsstand der jungen Musikanten machen, die in den letzten Wochen viel geprobt hatten.

Nachdem bereits rund 30 Kinder am Vormittag in einem Work-Shop gemeinsam bezaubernde kleine Trommeln gebastelt hatten, warteten die Sechs- bis Achtjährigen gespannt auf ihren Auftritt.

Das gefühlvolle Eröffnungslied „A Song for you“ spielten die Jugendkapelle Rennertshofen und die Block- und Querflötenkinder gemeinsam. Bild: Doris Bednarz

Marktkapelle Rennertshofen eröffnet gefühlvoll

Nach dem gefühlvollen Eröffnungslied „A Song for you“ des österreichischen Komponisten und Dirigenten Otto M. Schwarz, das die Jugendkapelle zusammen mit den Block- und Querflötenkindern perfekt einstudiert hatten, begrüßte Vereinsvorsitzende, Stefanie Czerny, die Kinder, deren Familien, die Bürgermeister Georg Hirschbeck und Ulrike Polleichtner und Alt-Bürgermeister Ernst Gebert. Sie zählte im Anschluss auf, was man für ein Musical alles braucht: natürlich Noten und Musikanten, eine Text-Autorin und einen Komponisten, der die Musik dazu entwirft.

Die Geschichte für das musikalische Märchen schrieb die Germanistik-Studentin Lisa Höflich und die Melodien stammen aus der Feder von Klaus Gottschall, Dirigent der Marktkapelle Rennertshofen. Das Musikmärchen handelte von Luisa und Leon, die mit Hilfe von Zauberinstrumenten eine musikalische Reise in fremde Welten und Zeiten unternehmen.

Durch die Zaubertrommel von Frau Hirschhausen besuchen sie zuerst einen orientalischen Basar, erleben dann stürmische Zeiten auf einem Segelschiff. Als Luisa dort auf einer Gitarre spielt, landen sie im Mittelalter, das sie mit Hilfe eines Trompetenspiels in Richtung Wilder Westen verlassen. Die Indianer helfen den beiden Abenteurern mit ihren verzauberten Trommeln, wieder heimzukommen. Die Geschichte las Klaus Gottschall vor, mit musikalischer Untermalung der Jugendkapelle Rennertshofen und den kleinen Trommlern, die stolz ihre neuen Instrumente einsetzten.

Beim „Mini-Music“-Tag, einem Aktionsprogramm für die Jüngsten, bastelten 30 Kinder in einem Work-Shop kleine Trommeln. Bild: Doris Bednarz

Gelungener Jubiläumsnachmittag der Marktkapelle Rennertshofen

Nach einer kurzen Kaffee- und Kuchen-Pause boten die „Spätlese“-Mitglieder eine weitere klangliche Kostprobe. Die erwachsenen Musikschüler der Marktkapelle spielten zusammen mit Gerhard Reichl die Oldies „Hey Jude“ von den Beatles und „Hang on Sloopy“. Im Anschluss zeigten Schüler der Holzblasinstrumente, zu denen Querflöten, Klarinetten und das Saxophon zählen, was sie gelernt haben. Sie trugen in wechselnden Formationen eindrucksvoll und in Begleitung von Jugendkapellen-Dirigentin Magdalena Pfister die Songs „You’re the one that I want“, „Mamma Mia“ von Abba, „The pink panther“, „Eye of the tiger“ und „Kumbaya my lord“ vor.

Die Blechbläser (Trompete, Tuba und Posaune) und Joe Kretzmann spielten gekonnt die schönen Melodien „Kein schöner Land“, „Es bließ der Jäger wohl in sein Horn“, „Wenn alle Brünnlein fließen“, „Yellow submarine“ und auf besonderen Wunsch eines Schülers „Hans bleib da“.

Den gelungenen Nachmittag beendeten Luisa Peschke, Stefan Hermann und Simon Mayer, die ihre gesanglichen Qualitäten bei dem Lied „Narcotic“ bewiesen. Sie beschrieben darin gekonnt den Band-Alltag und wurden mit viel Applaus belohnt.

