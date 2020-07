vor 3 Min.

Wenn das Ingolstädter Herbstfest zum Freizeitpark wird

Plus Auf dem Festplatz in Ingolstadt könnten Besucher ein etwas anderes Volksfest erleben. Doch noch ist nicht klar, ob die Alternative mit Fahrgeschäften, Verkaufsbuden und Biergarten überhaupt genehmigt wird.

Von Luzia Grasser

Großveranstaltungen sind in Bayern bis Ende Oktober abgesagt. In Ingolstadt fiel dieser Vorgabe nicht nur das Pfingstvolksfest zum Opfer, sondern auch das Herbstfest stand vor dem Aus. Jetzt macht eine Entscheidung des bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ein wenig Hoffnung, dass zumindest ein alternatives Konzept einige Menschen ab Mitte September auf den Volksfestplatz locken könnte, die dort ihre Runden auf dem Kettenkarussell drehen und dann im Biergarten eine Breze samt Maß Bier genießen. Denn Ausnahmeregelungen seien möglich, heißt es in der Entscheidung. Doch wie genau diese Ausnahmen aussehen könnten, das lässt das Urteil offen.

Eine Online-Buchung wäre beim Volksfest-Ersatz nötig

Die Ingolstädter Veranstaltungs-GmbH, eine Tochter der Stadt Ingolstadt, hat sich jedenfalls ein Konzept überlegt, mit dem es im September auf dem Festplatz wieder ein Volksfest geben könnte. Wobei die Veranstaltung dann eher einem Freizeitpark ähneln würde – denn die sind auch in Corona-Zeiten bereits wieder geöffnet. Allerdings gehört dazu eine strikte Einlasskontrolle samt vorheriger Online-Buchung und namentlicher Erfassung aller Besucher.

Tobias Klein, Geschäftsführer der GmbH, hat bei den Schaustellern und Fieranten, die bereits fürs Herbstfest vorgesehen waren, nach deren Interesse für einen Pop-up-Freizeitpark als Ersatz für das Volksfest nachgefragt. Und die würden sich nahezu vollständig daran beteiligen – falls die Standgebühren gesenkt werden. Das haben die Mitglieder des Aufsichtsrats dann bei ihrer Sitzung auch in Aussicht gestellt. Für die Betreiber der Buden und Fahrgeschäfte beläuft sich der Betrag in normalen Jahren – je nach Größe – auf einige tausend Euro.

Das Volksfest in Ingolstadt soll 17 Tage dauern

Doch all die Planungen stehen unter Vorbehalt, weiß auch Klein. Zum einen muss das Konzept von der Regierung von Oberbayern erst genehmigt werden, worum sich die Juristen der Stadt kümmern müssen. Zum anderen kennt niemand die Corona-Infektionszahlen in zwei Monaten. Das Fest soll am 18. September beginnen und insgesamt 17 Tage dauern, allerdings mit einzelnen Schließtagen dazwischen.

Riesenrad, Autoscooter und ein großer Biergarten: Auf den ersten Blick könnte es einem „richtigen“ Volksfest ähneln. Doch während dort an gut besuchten Wochenenden durchaus bis zu 15.000 Besucher auf die Ingolstädter Wiesn kommen, wäre in diesem Jahr wegen der geltenden Abstandsregeln nur Platz für rund 2000 Menschen pro Tag. „Das ist eine Konzeption, wo auch ich ein gutes Gefühl hätte“, sagt Tobias Klein. Auf dem Festplatz würden dann noch rund 200 Parkplätze während der Veranstaltungsdauer für jedermann übrig bleiben.

Sollte dieses Konzept nicht genehmigt werden, dann gäbe es noch die Möglichkeit – ähnlich wie in München – die Fahrgäste auf einzelne Plätze in der Stadt zu verteilen. Doch Klein bezweifelt, dass es dafür genügend Plätze in Ingolstadt gibt.

