Wer der neue Vize am Amtsgericht Neuburg ist

Plus Seit 1. Juli ist Richter Thomas Denz am Amtsgericht. Der Neuburger übernimmt die stellvertretende Leitung. Warum er mit dem Arbeitsplatz an seine beruflichen Anfänge zurückkehrt.

Von Andreas Dengler

Das Neuburger Amtsgericht hat einen neuen Richter: Thomas Denz aus Neuburg. Neben der stellvertretenden Behördenleitung wird Denz am Amtsgericht Zivil- und Nachlassangelegenheiten übernehmen. Vor allem bürgernah und verständnisvoll will der Richter agieren. Ein Unbekannter ist der 59-Jährige am Amtsgericht aber nicht. In seiner über 30-jährigen Laufbahn machte der gebürtige Münchner bereits mehrfach in Neuburg halt.

Das Amtsgericht Neuburg hat einen neuen Vize-Leiter

Den Schritt vom Ingolstädter Landgericht zurück ans Amtsgericht Neuburg bezeichnet Denz selbst als „back to the roots“, was frei übersetzt „zurück zu den Anfängen“ heißt. Und diese Anfänge gehen sogar bis zur Schulzeit zurück: Denz absolvierte am Descartes-Gymnasium sein Abitur, ehe er in Würzburg und München Jura studierte. Den Grund für seine Studienwahl erklärt der Jurist heute so: „Ich hatte schon immer ein ausgeprägtes Gefühl für Gerechtigkeit.“ Sein Referendariat begann er im Jahr 1988 wieder in Neuburg. Dort lernte Denz den inzwischen pensionierten Richter Georg Berger kennen, dessen Nachfolge Denz Anfang Juli übernahm. Und auch Richter und Leiter Christian Veh kennt Denz bereits seit Jahren.

Richter Thomas Denz kehrt zu seinen Anfängen zurück

Nach dem zweiten Staatsexamen war Denz am Neuburger Amtsgericht, Ingolstädter Landgericht und Münchener Landgericht I tätig. Bereits vergangene Woche hatte der Richter wieder seine ersten Verhandlungen in Neuburg. Die historischen Sitzungssäle mit ihren Holzvertäfelungen schaffen eine besondere Atmosphäre, sagt der Richter über seinen Neuburger Arbeitsplatz. Aber auch der herzliche Empfang durch die Kollegen habe dazu beigetragen, dass der Einstieg leicht fiel. Noch bis voraussichtlich August werde es dauern, bis Denz alle laufenden Prozesse in Ingolstadt abgeschlossen hat. Erst dann wird er komplett in Neuburg tätig sein.

In der Freizeit wechselt Denz die Richterrobe gegen Sportkleidung. Er ist Triathlet. Dass er künftig an seinem Wohnort arbeitet, sieht er gelassen. Er gehe davon aus, dass sich das dienstliche und private Leben in Neuburg gut vereinen lassen.

