Weshalb die Intensivgruppe „Neuland“ in Neuburg bald schließt

Plus Vor 14 Jahren hat der Verein Frühförderung die Intensivgruppe für Schulkinder in Neuburg gegründet. Doch den Wechsel hin zu einer Heilpädagogischen Tagesstätte kann und will der Verein nicht mitgehen. Warum?

Von Gloria Geissler

Es ist ruhig geworden in „Neuland“. Nur noch eine Handvoll Kinder spielt in diesen Tagen im gemütlichen Wohnzimmer des Hauses. In der kommenden Woche wird die Intensivgruppe „Neuland“ die Haustüre ein letztes Mal absperren. Für immer.

Der Verein Frühförderung hat die Intensivgruppe in Neuburg ins Leben gerufen

Vor 14 Jahren hat der Verein Frühförderung die Intensivgruppe ins Leben gerufen. Der Bedarf an Unterstützung für Kinder mit seelischer Behinderung oder Mädchen und Buben, die von seelischer Behinderung bedroht sind, war groß. Und so kamen zwölf Grundschulkinder jeden Tag nach dem Unterricht in das Wohnhaus in der Nördlichen Grünauer Straße, um gemeinsam zu Mittag zu essen, Hausaufgaben zu machen, zu spielen, aber auch um für sie passend Therapieangebote zu bekommen. In den Ferien begann der Tag bereits um 9 Uhr.

Mit dem Ende des Jahres endet nun die Gruppe „Neuland“, die als Soziale Gruppenarbeit konzipiert ist. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen will nämlich in den kommenden Jahren verstärkt auf Heilpädagogische Tagesstätten (HPT) setzen. In ihnen werden die Kinder in kleinen Gruppen betreut. Deswegen sollen alle Träger ihre Soziale Gruppenarbeit in HPTs umwandeln.

Für den Verein Frühförderung kam das nicht infrage. Denn seit 50 Jahren setzt der Neuburger Verein in seinen Häusern Integration und Inklusion um. „Eine Einrichtung, die das nicht erfüllt, passt nicht in unser Konzept“, sagt Gesamtleiter Norbert Ezslinger. Außerdem sei man mit den Räumlichkeiten schön langsam an die Grenzen gekommen. Die räumlichen Vorgaben einer HPT hätte man in diesem Wohnhaus nicht erfüllen können.

In der Sozialen Gruppenarbeit sowie den HPTs kommen Kinder zusammen, die durch Vernachlässigung, Vereinsamung oder auch traumatische Erlebnisse, wie Verlust eines nahen Angehörigen oder Flucht, ein Krankheitsbild ausbilden, das sehr vielschichtig sein kann. Manch einer zieht sich zurück, manch einer wird aggressiv und manch einer will im Mittelpunkt stehen und die Regeln bestimmen. „Unser Ziel ist es, die Kinder wieder an der Gesellschaft teilhaben zu lassen“, sagt Verwaltungsleiterin Nicola Knabl. In den vergangenen Wochen hat ein Teil der Mädchen und Buben „Neuland“ schon in Richtung anderer HTPs verlassen. „Wir können alle Kinder in passenden Einrichtungen unterbringen“, sagt Jugendamtsleiter Sebastian Karl.

Im Landkreis gibt es HPTs in Bergheim (Futhuk) und in Schrobenhausen

Im Landkreis gibt es HPTs in Bergheim (Futhuk) sowie von St. Josef in Schrobenhausen. Die Sozialen Gruppenarbeiten der AWO in Neuburg sowie von St. Josef in Schrobenhausen werden ín nächster Zeit in eine HPT umgewandelt, wie Karl erklärt. Insgesamt sind es 52 Kinder im Landkreis, die diese Art der Unterstützung in Anspruch nehmen. Der Bedarf im Landkreis sei momentan gedeckt, so der Jugendamtsleiter. Jedoch dürfe man nicht die Augen davor verschließen, dass er in Zukunft wohl weiter steigen wird.

Die fünf Mitarbeiter von „Neuland“ werden alle in den Kindergarten bei den Stadtwerken wechseln. Der Verein Frühförderung wird diesen als Träger im Januar eröffnen. Wie es mit dem Gebäude in der Nördlichen Grünauer Straße weitergehen wird, weiß der Verein Frühförderung noch nicht. „Vielleicht zieht die Verwaltung ein, vielleicht richten wir dort ein Angebot ein...“ Der Brandschutz sei kürzlich für viel Geld ertüchtigt worden.

