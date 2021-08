KeylessGo: Diebe stehlen im Kreis Eichstätt drei teure Autos

Drei Autos mit einem Keyless-Go-System sind in der Nacht auf Montag in Wettstetten gestohlen worden. Zwei der drei Audi sind mittlerweile aber wieder aufgetaucht.

In Wettstetten (Kreis Eichstätt) waren am vergangenen Wochenende Autodiebe unterwegs, die es auf drei Fahrzeuge abgesehen hatten, die mit einem Keyless-Go System ausgestattet sind. Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von mehreren Tätern und einem Tatzusammenhang aus. Zumindest zwei der Fahrzeuge sind bislang wieder aufgetaucht.

Der Audi Q7 hatte einen Wert von rund 90.000 Euro

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in der zweiten Nachthälfte auf Montag ein Audi Q7 und zwei Audi A4 Avant von bisher unbekannten Tätern in Wettstetten gestohlen. Den hochwertigen Audi Q7 im Wert von knapp 90.000 Euro hatten die Diebe aus dem Hof eines Einfamilienhauses im Lerchenweg entwendet und dann aus bisher noch nicht geklärten Umständen ganz in der Nähe am Straßenrand leicht beschädigt abgestellt.

Ein Audi A4 ist nahe der Grenze in Tschechien wieder aufgetaucht

Ein zweites Auto, ein Audi A4 Avant im Wert von rund 40.000 Euro, wurde vor einer Garage Am Fort entwendet. Dieses Fahrzeug ist einen Tag später auch wieder aufgetaucht. Am Dienstag gegen 0.20 Uhr wurde es mit laufendem Motor, aber verlassen, in Tschechien in der Nähe des Grenzübergangs Waldmünchen sichergestellt werden. Der dritte Diebstahl ereignete sich im Elsternweg. Hier eigneten sich die Täter wieder einen Audi A4 Avant (Wert rund 20.000 Euro) an, der ebenfalls vor der Garage abgestellt war. Dieses Auto wurde bislang nicht gefunden.

Die Polizei rät, hochwertige Autos in der eigenen Garage abzustellen und die zugehörigen Fahrzeugschlüssel zusätzlich sicher aufzubewahren.

Zeugen, die Beobachtungen zu den geschilderten Fällen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0841/9343-0 bei der Kriminalpolizei Ingolstadt zu melden. (nr)