Widerstand gegen Waldkindergarten in Ehekirchen wird größer

Die Wiese am Holzlagerplatz bei Buch ist der einzige von insgesamt 30 Standorten, der aktuell noch zur Debatte für einen Waldkindergarten steht.

Plus Das Vorhaben stößt zunehmend bei Jägern, Jagdgenossen und Anwohnern auf Kritik. Ist die alternative Kinderbetreuung in der Gemeinde überhaupt gewollt? Das soll so bald wie möglich eine Bürgerversammlung klären.

Von Andrea Hammerl

Schwere Geschütze werden in Ehekirchen gegen den angedachten Waldkindergarten aufgefahren. Neben dem Rechtsanwaltsschreiben der Jagdgenossenschaft Haselbach hat Bürgermeister Günter Gamisch zahlreiche weitere Anrufe und etliche Schreiben erhalten – durch die Bank negativ. Sogar Wolf und Fuchsbandwurm werden neben frischlingsführenden Bachen von besorgten Jägern und Jagdgenossen als Gefahren für die Waldkindergartenkinder ins Feld geführt. Unter anderem argumentieren Jäger Walter Mayr sowie die Anwohner Thomas Landes sowie Katharina und Maximilian Ruml mit großen Wildschweinsuhlen am Bucher Standort. Entsprechend heiß her ging es im Entwicklungsausschuss, der sich am Dienstagabend mit dem Waldkindergarten beschäftigen musste. Weitgehend alleine innerhalb des Ausschusses stand Josef Hermann aus Haselbach als erklärter Gegner der Einrichtung. Konsens herrschte, dass es keinen Sinn mache, irgendwo einen Kindergarten gegen den Willen der Anwohner durchzudrücken. Daher erhält der Gemeinderat nun die Empfehlung, eine Bürgerversammlung einzuberufen, sobald das möglich ist. Waldkindergarten Ehekirchen: Nur noch ein Standort kommt infrage Gamisch hatte eingangs die Situation zusammengefasst und sehr bedauert, dass es bislang aufgrund der coronabedingten Beschränkungen nicht möglich war, die Bürger direkt einzubinden. Von den drei verbliebenen – von ursprünglich mehr als 30 – Standorten, die mit Behördenvertretern besichtigt worden waren, stand lediglich noch die Wiese am Bucher Holzlagerplatz zur Debatte. Den Standort „Am Lohlein“ hatte das Jugendamt aus Sicherheitsgründen kritisch beurteilt, zudem sei er zu düster und habe zu wenig Lichtungscharakter. Auch der von den Initiatorinnen Larissa Wittmann und Christina Dietl gewünschte Standort bei Haselbach ist aus dem Rennen, nachdem Grundstückseigner Markus Paula sein Angebot zurückgezogen hat. „Sehr schweren Herzens, wie ich mitteilen kann“, betonte der Bürgermeister, der nun sich und den Gemeinderat „im Fokus verschiedener Interessenslagen“ sieht. „Wenn der Waldkindergarten nach Haselbach kommt, dann wird bei uns nichts mehr so sein, wie es war“, kündigte Josef Hermann kämpferisch an, „es wird vorbei sein mit unserer Gemeinschaft.“ Denn die vier oder fünf Landwirte, die gegen den Waldkindergarten seien, würden sich dann aus allem zurückziehen. „Dann geht nichts mehr – im Vereinsheim nicht, und auch nicht in der Jagdgenossenschaft und beim Wegebau“, sagte er. Sind in Haselbach wirklich alle Bewohner gegen den Waldkindergarten? Gamischs etwas hilflosen Vorschlag, nach neuen Standorten zu suchen, lehnte Gerd Kaufmann ab. „Wild scheint wichtiger zu sein als unsere Kinder“, meinte er und bezeichnete das Rechtsanwaltsschreiben aus Haselbach als „unterste Schublade“. Es werde gemutmaßt und spekuliert, bis hin zum Wolf. „Da fehlt nur noch der Bartgeier, der unsere Kinder holt“, sagte Kaufmann sarkastisch. Für ihn sei der Waldrand bei Haselbach nach wie vor der beste Standort, weshalb er gerne mit den Haselbachern sprechen würde. Er könne es nicht glauben, dass wirklich alle dagegen seien, es gebe zu viele Mutmaßungen. Daher plädierte Kaufmann für eine Präsenzveranstaltung, auf der sich jeder outen könne, der gegen den Waldkindergarten sei. Er habe bislang auch Landwirte gesprochen, die keine Probleme sähen. Er wehrte sich dagegen, dass nun der Gemeinderat den schwarzen Peter zugeschoben bekäme. Der Entwicklungsausschuss habe sehr viel Zeit und Engagement in die Suche gesteckt. Paul Utz hofft, dass sich Markus Paula umstimmen lasse, wenn er nicht mehr im Fokus der Interessenskonflikte stehe. Utz forderte, das Engagement der Eltern mehr wertzuschätzen. Worauf Hermann sofort konterte, auch die Landwirte würden wertzuschätzende Arbeit leisten, und der Jäger habe mehr als 30 Wildschweine im vergangenen Jahr geschossen. „Was ihr von uns alles verlangt, das ist schon heftig“, echauffierte er sich und verwies auf Wolfsbilder aus der „nur 50 Meter“ vom Waldkindergarten entfernten Fotofalle. Das Rechtsanwaltsschreiben sei keineswegs aus der Nase gezogen. Bürgerversammlung zum Waldkindergarten sieht Josef Hermann kritisch „Wir wachsen alle auf dem Land auf und gehen in den Wald, ohne dass etwas passiert“, merkte Veronika Fischer an. Bedenken sollten natürlich trotzdem ernst genommen werden. Das Hauptproblem sah sie darin, dass – auch coronabedingt – zu wenig kommuniziert wurde. Vieles resultiere auch aus Unwissenheit, ergänzte Manuela Ahle, die bereits das Gespräch mit zehn Haselbachern gesucht habe. Andreas Karmann mahnte, sich nicht im Ausschuss gegenseitig mit Mutmaßungen zu bekriegen, sondern klare Worte auf der Versammlung einzuholen. Mit der Idee einer Bürgerversammlung schien Josef Hermann nicht wirklich einverstanden. „Macht’s doch, was ihr wollt“, sagte er, ein Großteil der Haselbacher sei ohnehin nicht persönlich betroffen. Er befürchtete, es werde einfach mehrheitlich abgestimmt. Dem widersprachen Gamisch und mehrere Gemeinderäte. Selbstverständlich würden Argumente gewichtet. Lesen Sie auch: "Spielball politischer und persönlicher Interessen": Steht der Waldkindergarten in Ehekirchen auf der Kippe?

