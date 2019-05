vor 39 Min.

Wie Neuburg junge Touristen anlocken will

Noch kommen vor allem ältere Besucher nach Neuburg. Eine neue Homepage, ein Online-Buchungssystem und Werbung in sozialen Netzwerken könnten das ändern.

Von Marcel Rother

Neuburg ist schön, zieht bislang aber vor allem ältere Semester an. Daran könnte nicht nur der geplante THI-Campus auf dem Gelände der ehemaligen Lassigny-Kaserne etwas ändern. „Im Moment sind 80 Prozent der Besucher, die nach Neuburg kommen, älter als 40 Jahre“, schätzt Marie-Luise Kühnl, Leiterin der Touristinfo. In einem Gespräch mit unserer Redaktion verrät sie, warum das ihrer Meinung nach nicht so bleiben muss. Junge Touristen seien ein bislang noch unausgeschöpfter Markt. Diese neue Zielgruppe gelte es, zu erreichen, dabei spiele die Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Was die Stadt vor hat, um für jüngere Besucher attraktiver zu werden.

„Facebook ist ein Netzwerk für Eltern, die jungen Leute nutzen heutzutage Instagram“, sagt Kühnl. Das ist nur eine der Lehren, die sich für sie aus einem Treffen mit der Hochschule für Medien Stuttgart im Rahmen des Tourismusverbands Deutsche Donau ergeben hätten. Für Neuburg bedeute das Nachholbedarf. „Bisher hat die Touristinfo lediglich einen Facebookauftritt, in Zukunft sollten wir auch über einen Instagram- oder Twitterkanal nachdenken“, sagt Kühnl. Noch in diesem Jahr werde zusammen mit einem sogenannten E-Coach ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Der Experte werde vom Tourismusverband Oberbayern bereitgestellt und unterstütze Städte bei ihrem Social Media Auftritt. Denn: „Im Tourismusbereich ist Digitalisierung momentan das große Thema.“

Tourismus: Digitalisierung auch in Neuburg immer wichtiger

„Die meisten Gäste, die in den Urlaub fahren, erkundigen sich zuvor im Internet über die Ziele, die sie ansteuern können“, sagt Kühnl. Umso wichtiger sei ein professioneller Internetauftritt. Und auch da hinke Neuburg hinterher. Daher wird auch die Homepage der Touristinfo komplett überarbeitet. „Sie wird moderner, übersichtlicher und erhält ein eigenständiges Profil.“ Die Arbeiten daran laufen derzeit in Zusammenarbeit mit einer Agentur, bis Ende des Jahres soll die Homepage fertig sein. Wenn es nach dem Willen von Kühnl geht, soll die Homepage zusätzlich um eine Funktion erweitert werden: Ein integriertes Online-Buchungssystem für Hotels. „Das ist eine Dienstleistung am Gast.“ Diese reagiere auf das digitale Nutzerverhalten der Urlauber und könne den Unterschied ausmachen. Erste Gespräche mit Hotelbetreibern diesbezüglich seien positiv verlaufen.

Obwohl die Übernachtungszahlen in Neuburg im vergangenen Jahr um acht Prozent gestiegen seien, sieht Kühnl noch Luft nach oben. Vor allem die Zielgruppe der jüngeren Touristen sei noch nicht erschöpft. Einen Impuls für die Attraktivität der Stadt erhofft sie sich von der zukünftigen Außenstelle der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) mit ihrem geplanten Campus auf dem Gelände der ehemaligen Lassignykaserne. „Wer sich Städte anschaut, in denen sich eine Hochschule oder Universität angesiedelt hat, stellt eine deutliche Veränderung fest“, sagt Kühnl. Neuburg werde ein neues Gesicht bekommen, mit Studentenkneipen und jungen Menschen, die mit Freunden und Bekannten etwas erleben wollen. Auch diesem Anspruch gelte es, gerecht zu werden. Gerade im Freizeitbereich sieht Kühnl da noch Nachholbedarf. So könne sie sich zum Beispiel einen Bootsverleih an der Donau vorstellen, ebenso einen Ausbau der Camping- und Zeltmöglichkeiten. „Die Campingfläche an der Schlösslwiese ist sehr gut belegt, die Branche erlebt derzeit einen regelrechten Boom“, sagt sie. Bootswanderungen könnten dazu eine passende Ergänzung sein.

Der Radtourismus, ebenfalls interessant für junge Aktivurlauber, befände sich derweil auf einem guten Weg, sagt Kühnl. Allerdings habe sie auch mitbekommen, dass sich parallel zu den Radwanderern der Burgwaldberg zu einem Treff der Downhillszene entwickelt hat. Um Kollisionen zwischen Mountainbikern und Radwanderern oder Spaziergängern vorzubeugen, wird in der Touristinfo ab Sommer ein Leitfaden für Mountainbiker ausliegen. Er soll für das Thema sensibilisieren und dafür sorgen, dass sich die unterschiedlichen Besuchergruppen in Neuburg möglichst konfliktfrei miteinander arrangieren.

Wie viel Geld lassen Tagestouristen im Schnitt in Neuburg?

Bislang wird Neuburg vorwiegend von Tagestouristen angesteuert. Das liege mitunter an der Hotelstruktur, meint Kühnl. Weil bislang ein großes Hotel in zentraler Lage fehle, müssten größere Reisegruppen, etwa in Reisebussen, auf mehrere Hotels aufgeteilt werden. Das sei für Anbieter entsprechender Reisen nur mäßig attraktiv. Ein großes Hotel in zentraler Lage, wie es am Schrannenplatz geplant sei, würde da Abhilfe schaffen. „Dann könnten wir intensiv in die Werbung für Gruppenreisen einsteigen“, sagt Kühnl. Das sei insbesondere im Hinblick auf Mehrtagesreisen interessant. Im Durchschnitt werden von Touristen in Oberbayern laut Zahlen der IHK München pro Kopf und Tag rund 51,60 Euro ausgegeben. Die Bandbreite der Ausgaben ist jedoch groß. Sie reicht von 0 Euro bei manchen Tagesausflüglern, die beispielsweise nur einen Bummel oder eine Wanderung machen, bis hin zu weit über 200 Euro pro Kopf und Tag, wenn anspruchsvolle Beherbergungsbetriebe aufgesucht, gute Lokale frequentiert, Kulturveranstaltungen besucht und Einkäufe hochwertiger Güter getätigt werden. Ein mehrtägiger Aufenthalt könnte sich für Neuburg also auch, was die Wertschöpfung betrifft, in gesteigerten Umsatzzahlen bemerkbar machen.

Aufgrund seiner günstigen Lage sei Neuburg prädestiniert als zentraler Ausgangspunkt für mehrtägige Reisen in Bayern. „In 60 bis 90 Minuten ist man in Nürnberg, Regensburg, München und Augsburg“, sagt Kühnl. All diese Städte würden sich für Tagesausflüge anbieten. Darüber hinaus gäbe es genug sehenswerte Ziele in der nähren Umgebung, etwa Eichstätt, Kehlheim oder Weißenburg. Das touristische Potenzial des Standorts sei bei weitem noch nicht erschöpft.

