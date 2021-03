vor 32 Min.

Wie die Neuburger Aktiengesellschaft VIB beim Impfzentrum unterstützte

Die Neuburger Aktiengesellschaft VIB stellte in Ingolstadt Räume für ein Impfzentrum zur Verfügung. Daneben lief auch das normale Geschäft weiter – und das erfolgreich.

Über erfolgreiche Anschlussvermietungen und eine an die Stadt Ingolstadt gern gereichte, unterstützende Hand gibt es von der Neuburger VIB Vermögen AG zu berichten.

Im ehemaligen Edeka-Markt im DonauCityCenter in Ingolstadt wirf geimpft

Schon seit vier Wochen fleißig geimpft wird im ehemaligen Edeka-Markt im DonauCityCenter in Ingolstadt. Dort hat das einzige börsennotierte Unternehmen in Neuburg der Stadt Ingolstadt eine Fläche von 2200 Quadratmeter vermietet, um ein Impfzentrum einzurichten. Ingolstadt hatte wegen der sehr verkehrsgünstigen Lage, der ausreichend vorhandenen Parkplätze, einer guten Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und eines ebenerdigen Zugangs bei der VIB angefragt, ob die Stadt das Objekt als Impfzentrum nutzen könnte. Weil die bauliche Neugestaltung des Objekts noch nicht angelaufen ist, war die VIB gerne bereit, die Räumlichkeiten für einen befristeten Mietvertrag kurzfristig zur Verfügung zu stellen.

Damit muss der laufende Planungs- und Genehmigungsprozess nicht unterbrochen werden. „Es ist eine glückliche Fügung, dass die Flächen im DCC frei geworden sind“, freute sich Ingolstadts OB Christian Scharpf, der Oberbürgermeister der Stadt. Und das Neuburger Unternehmen freute sich, „dass wir die Stadt bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen aufgrund der Corona-Pandemie damit unterstützen können“, sagte Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG.

Auch das normale Geschäft der Neuburger VIB lief weiter

Neben dieser Hilfsaktion liefen die normalen Geschäfte bei der VIB weiter – und das erfolgreich. Es wurden Mietverträge für Objekte in Baunatal, Haiming und Regensburg über insgesamt 62.000 Quadratmeter verlängert. Der Vertrag für die Logistikanlage in Haiming mit einer vermietbaren Fläche von rund 38.500 Quadratmetern konnte mit dem Mieter, einem mittelständischen Logistikunternehmen, um weitere zehn Jahre verlängert werden. Die Logistikimmobilie in Baunatal (Hallen- und Bürofläche von rund 11.400 Quadratmetern) wurde ab dem 1. März für fünfeinhalb Jahre an ein Logistikunternehmen vermietet. In Regensburg schließlich konnte der Mietvertrag einer Logistikhalle (rund 12.250 Quadratmeter) ebenfalls um weitere 18 Monate verlängert werden.

Dass die Vermarktungsaktivitäten trotz des coronabedingt schwierigen Umfelds erfolgreich sind und sowohl Vertragsverlängerungen als auch Neuvermietungen erfolgreich abgeschlossen werden konnten, sei natürlich erfreulich, so Vorstandsvorsitzender Martin Pfandzelter. (nr)

