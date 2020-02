vor 26 Min.

Wie ein neuer Verein Menschen beim Hausbau hilft

Immer weniger junge Familien können sich ein Haus leisten. So will der Verein unterstützen

Mitglieder der Linken und auch Parteilose haben sich am Mittwoch in der Rennbahn getroffen, um einen neuen Verein zu gründen. Dabei handelt es sich um den Neuburger Selbstbauverein. OB-Kandidat Michael Wittmair ( Die Linke) stellte das Konzept des Vereins nach genossenschaftlichem Recht für Gemeinwirtschaft, aber in der Form einer AG, vor. Diese Form ist notwendig, damit die Eigentumswohnungen in der Hand der Häuslebauer bleiben können, heißt es in einer Pressemitteilung.

In heutigen Zeit, jetzt auch in der Krise der Automobilindustrie, können sich immer weniger junge Familien Wohneigentum leisten. Zumindest ist das die gängige Meinung. Zum einen ist es den gestiegenen Bau- und Grundstückskosten geschuldet, zum anderen ist die Arbeitsmarktlage unsicherer geworden.

Durch das Prinzip des Selbstbauens durch möglichst viel Eigenleistung auf der einen Seite und die Anlagemöglichkeit für Externe könnte ein Mehrgenerations-Wohnprojekt mit zusätzlichen barrierefreien Wohnungen starten, heißt es weiter.

Versammlungsleiterin Gabriele Nava musste im Laufe des Abends die entstandenen politischen Diskussionen wieder zum Vereinsthema zurückführen, aber es zeigte sich immer wieder, dass in Neuburg der Bedarf nach günstigem Wohnraum groß ist.

