vor 36 Min.

Wiederholtes Corona-Treffen in Neuburg: Unbelehrbare müssen Bußgeld zahlen

Fünf junge Männer treffen sich in Neuburg und verstoßen damit zum wiederholten Mal gegen die Corona-Auflagen. Sie bekommen einen Bußgeldbescheid.

Teils zum wiederholten Mal missachteten mehre junge Erwachsene die Kontaktbeschränkungen in Neuburg. Dies teilt die Polizei mit. Demnach hielten sich fünf Männer aus unterschiedlichen Haushalten im Alter von 18 bis 20 Jahren in der Nacht auf Sonntag in der Wohnung eines 19-Jährigen in der Donauwörther Straße in Neuburg auf.

Neuburg: Fünf Männer verstoßen gegen Corona-Auflagen

Das Treffen wurde laut Polizei aufgelöst und die Unbelehrbaren bekommen einen Bußgeldbescheid. (nr)

