25.09.2020

Wild bleibt Vorsitzender des Neuburger Hilfsvereins "Elisa"

Plus Der Familiennachsorgeverein "Elisa" hat einen neuen Vorstand gewählt. Florian Wild wurde als Vorsitzender bestätigt. Wie der Verein den Familien in Neuburg hilft.

Von Annemarie Meilinger

Der Verein „Elisa – Verein zur Familiennachsorge“ wurde am Weltkindertag im Jahr 2000 gegründet. Im Jahr 2020 hätte man das 20-jährige Bestehen feiern können, doch Corona gibt die Regeln vor – das Fest musste ausfallen. Bei der Jahresversammlung in der Krankenpflegeschule gab es Geschenke für die langjährig ehrenamtlich Tätigen. Vorsitzender Florian Wild erinnerte zu Beginn an die Gründung des Vereins und seine rasante Entwicklung.

Neuburger Hilfsverein "Elisa" unterstützt Familien

Der Hauptzweck des Vereins ist das Sammeln von Spenden, um sie zeitnah auszugeben: Unterstützt werden Familien mit schwer kranken Kindern. Professionelle Versorgung, Beratung und Erleichterung im Alltag, das sind die Schwerpunkte. Die Kosten dafür werden zu Dreiviertel von den Krankenkassen übernommen, auch der Freistaat fördert die Arbeit, doch ein Viertel wird durch Spenden finanziert. Im Jahr 2020 sind bisher 151.000 Euro an Spenden und Bußgeldern eingegangen, so Wild, etwas weniger als im Vorjahr.

Das sei noch kein „Beinbruch“, so Kassier Christian Hackl in seinem Finanzbericht. Der Rechtsanwalt und Steuerberater verzeichnete allerdings einen riesen Sprung bei den Lohnkosten, hier empfahl er, an manchen Stellen „etwas effektiver“ zu arbeiten. Die gemeinnützige GmbH, die die Finanzen des Vereins abwickelt, hatte 2019 am Ende 1,2 Millionen Umsatzerlöse und ein Vermögen von 1,17 Millionen. 341.000 Euro Spenden konnte Hackl für das Jahr 2019 verbuchen, dazu 44.000 Euro Bußgelder, eine Immobilie brachte 9240 Euro Mieteinnahmen.

Weniger Spendengelder im Jahr 2020

Dass alles Geld dringend gebraucht wird und gut eingesetzt ist, darüber berichtete Geschäftsführerin Nadine Dier in ihrem Bericht. Um alle Aufgaben bewältigen zu können, brauche man dringend weitere Mitarbeiter, die jedoch schwer zu bekommen seien. Mit dem Projekt „Harl.e.kin“ habe man für begleitete zu früh geborene Kinder 733 Schwesternstunden und 1217 Stunden für mobile Dienste absolviert. 37 Prozent dieser Kinder kämen vor der 32. Schwangerschaftswoche zur Welt und bräuchten deshalb eine lange Betreuung. Für sozialmedizinische Nachsorge müsse man oft Kürzungen und Ablehnungen der Krankenkassen hinnehmen, so Nadine Dier, hier helfen Spenden und hartnäckige Vergütungsverhandlungen.

Mit über 200 Beratungen, ambulanter Palliativversorgung, Geschwisterkinder-Angeboten und Freizeitangeboten für betroffene Familien sei man „am Limit angekommen“. Ein Antrag an die Aktion „Sternstunden“ und ein Stellenerweiterungsantrag sind schon gestellt. Künftig soll eine Außenstelle in Ingolstadt entstehen, außerdem will man mit Digitalisierung effektiver arbeiten. Dazu wird ein Projekt mit der Technischen Hochschule weitergeführt.

Florian Wild bleibt der Vorsitzende

Die turnusmäßige Wahl des Vorstands war – per Handzeichen – schnell abgewickelt. Zwei Mitglieder schieden aus: Psychologe Harald Indrich war von Anfang an im Vorstand, Lisa Gerich war Schriftführerin seit 2008. Beiden dankte Vorsitzender Florian Wild für ihre Mitarbeit mit anerkennenden Worten und einem Geschenk.

Die stellvertretende Landrätin Sabine Schneider begleitete die Versammlung. „Das Corona-Jahr hat viele Fragen aufgeworfen“, sagte sie. In dieser turbulenten Zeit verdiene die Arbeit von Elisa besondere Anerkennung. Sie sagte Danke für das Engagement und wünschte „Gesundheit und Gottes Segen“.

Das sind die neuen Vorstandsmitglieder

Der Vorstand des Vereins Elisa setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Florian Wild bleibt der Vorsitzende von Elisa. Die Stellvertreterin Wilds ist Gabi Hopf und Kassier bleibt Christian Hackl. Als Beisitzer wurden Birgit Neumeier, Vera Wittmann, Sr. Maria Goretti, Sabine Fortner und Hans Schöffer gewählt. Als neuer Schriftführer wurde Rainer Grupp gewählt, der Schulleiter des Ingolstädter Förderzentrums St. Vinzenz ist. Kassenprüfer bleibt Andreas Bittl.

