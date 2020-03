Wird aus dem „Kinoseum“ ein Theatersaal?

Plus Die Rennertshofener Theaterfreunde suchen eine Spielstätte. Sie stehen in Verhandlungen mit der Besitzerin des „Kinoseums“. Ende März soll Klarheit herrschen.

Die Suche nach einer geeigneten Spielstätte ist derzeit die Hauptsorge bei den Rennertshofener Theaterfreunden (RTF). Dies zeigte sich wieder bei der Jahresversammlung im Markttreff. Dazu begrüßte Vorsitzender Helmut Maier 35 Vereinsmitglieder, darunter auch Bürgermeister Georg Hirschbeck und seine Stellvertreterin Ulrike Polleichtner.

„Wir wollen Theater spielen, das ist schließlich unser satzungsgemäßer Vereinszweck“, betonte Claudia Riedelsheimer. Sie ist seit den Anfängen in der Jugendarbeit, als Schauspielerin und als stellvertretende Vorsitzende an vorderster Stelle bei den RTF und rückte nun bei den Neuwahlen als Nachfolgerin von Helmut Maier an die Vereinsspitze. Doch derzeit steht den Theaterfreunden keine Spielstätte zur Verfügung. Im Juni 2019 hatte Helmut Maier eine eindeutige Auskunft erhalten: „Der Pächter der Kontrast Sports-Bar, zu der der als Theatersaal hergerichtete Dirnbräusaal gehört, hat zum 30. 6. 2019 den Pachtvertrag gekündigt und somit schließe ich eine weitere Nutzung des Saales für das Herbsttheater aus.“ Das war eindeutig und die RTF verließen am 22. Juni den Dirnbräusaal besenrein. Weil im neuen Pfarrheim durch den L-förmigen Zuschnitt des Saals nicht von allen Plätzen aus eine gute Sicht auf die Bühne möglich ist, kam es auch nicht infrage. Vor allem auch, weil die Bühne für die Proben nicht über mehrere Wochen stehenbleiben kann. Die Folge war, dass das Herbsttheater ausfallen musste.

Rennertshofen: Frühere Pläne für das „Kinoseum“ hatten sich zerschlagen

Mit der geplanten Nutzung des ehemaligen Rennertshofener Kinos eröffnet sich nun für die RTF eine neue Option und für das Kino eine zweite Chance. Die Pläne des Kultur- und Historischen Vereins, dort ein Bernd-Eichinger-Museum einzurichten, zerschlugen sich ebenso wie die Vorstellung von einem „Kinoseum“, einem Gemeindetreffpunkt mit Kino und Festsaal. „Die RTF brauchen eine zukunftsfähige und dauerhafte Lösung und sind weiterhin in Verhandlungen mit der Besitzerin. Es sind aber noch ein paar Stolperstellen vorhanden, unter anderem beim Brandschutz. Ende März herrscht Klarheit“, versprach Claudia Riedelsheimer.

Wie aus den Ausführungen von Jugendleiterin Martina Weigl zu erfahren war, wurde wieder intensive und erfolgreiche Jugendarbeit betrieben: Anfang Mai fand mit den fünf erfolgreichen Aufführungen des Jugendtheaters „Wob-baba-luba“ das Kapitel Dirnbräusaal ein Ende. Dass das Vereinsleben aber trotz fehlender Spielstätte recht aktiv war, belegten auch der DVD-Abend, die zünftige Zehnjahresfeier, bei der auch das erste Kinderstück „Super Floyd“ der RTF aus dem Jahre 2009 wieder von denselben Akteuren auf die Bühne gebracht wurde, das Martinsstück, Nikolausbesuche und das Weihnachtsstück „Ananas für Oma Nase“, das von drei Gruppen jeweils fünfmal der Öffentlichkeit bei verschiedenen Anlässen präsentiert wurde. Mit dem Wintergrillen ging das Vereinsjahr zu Ende.

Theaterfreunde Rennertshofen: Für Mitglieder gibt es keine Freikarten mehr

Eine lebhafte Diskussion entwickelte sich zu den Themen Aufnahmegebühr, Mitgliedsbeitrag und Freikarten. Die Versammlung sprach sich aber dennoch recht klar gegen eine Aufnahmegebühr aus und lehnte ebenso deutlich eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab. In Zukunft gibt es für die Mitglieder auch keine Freikarten mehr. Das war in den Anfangsjahren noch ein probates Mittel für die Mitgliederwerbung, doch der Verein könne sich das jetzt nicht mehr leisten, so der allgemeine Konsens.

Reibungslos wurden die Neuwahlen unter der Leitung von Bürgermeister Georg Hirschbeck durchgeführt. Die neue Vorsitzende dankte Helmut Maier für seine engagierte Vereinsführung. Auch Nicki Riedelsheimer zog sich aus dem Vorstand zurück und wurde gebührend verabschiedet.