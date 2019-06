vor 24 Min.

Wirtschaft bleibt unter Druck

IHK fordert von der Politik Anreize für Investitionen

In der Wirtschaft der Region Ingolstadt herrscht weiter gedämpfte Stimmung. Der Konjunkturindex der IHK für München und Oberbayern liegt in der aktuellen Frühjahrsumfrage bei 118 Punkten. Im Vergleich zum Jahresbeginn hat er einen weiteren Zähler eingebüßt und erreicht damit seinen niedrigsten Wert seit Anfang 2015. Die Geschäftslage hat sich auf einem für die Region vergleichsweise niedrigen Niveau stabilisiert. Wie aus der IHK-Umfrage unter Betrieben in der Stadt Ingolstadt sowie in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen hervorgeht, bezeichnen 46 Prozent der Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als gut, 49 Prozent als befriedigend und fünf Prozent als schlecht.

„Gerade die internationalen Entwicklungen haben großen Einfluss auf unsere exportstarke Region“, mahnt Fritz Peters, Sprecher des IHK-Forums für die Region Ingolstadt. „Die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate haben erneut einen Dämpfer erhalten. Mit einem Saldo von Minus zwei Punkten rechnen erstmals seit Herbst 2012, dem Zeitpunkt der Euro-Schuldenkrise, mehr Betriebe mit einer Eintrübung ihrer Geschäfte als mit einem Wachstum.“

Die Investitionsdynamik hat sich hingegen auf niedrigem Niveau stabilisiert. Fast ein Viertel der Unternehmen plant höhere Investitionsausgaben. Die Investitionsbereitschaft liegt sogar per Saldo höher als zu Jahresbeginn. Allerdings ist der Anteil der Unternehmen, die gänzlich auf Investitionen verzichten der höchste seit 2010.

Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt sind weiter gesunken. Jedes fünfte befragte Unternehmen plant einen Personalabbau, das sind so viele wie zuletzt 2010. Zwölf Prozent der Betriebe planen neue Stellen, gleichzeitig wollen 20 Prozent jedoch Arbeitsplätze abbauen.

Zu den Risiken befragt gaben 70 Prozent der Unternehmen den Fachkräftemangel an. Dieser Anstieg um sechs Prozentpunkte seit Jahresbeginn könnte angesichts der gleichzeitig gesunkenen Einstellungsbereitschaft dem geschuldet sein, dass weiterhin viele Spezialisten fehlen. Als regionales Risiko wird die hohe Abhängigkeit der Betriebe von den Entwicklungen in der Automobilbranche genannt.

„Die Verunsicherung in der Wirtschaft wächst. Die Politik ist jetzt gefordert, unseren Wirtschaftsstandort mit einer aktiven, wettbewerbsorientierten Wirtschaftspolitik grundlegend zu stärken. Unsere Unternehmen brauchen dringend Anreize für Investitionen, etwa verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten“, so IHK-Forumssprecher Fritz Peters. (nr)

Themen Folgen