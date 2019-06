vor 47 Min.

Wissenschaft im Dienst der Gesellschaft

Neues Institut an der KU am Start

Mit dem Forschungsinstitut „Business and Economics in Service of Humanity“ (BESH) hat an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) ein in dieser Form laut KU „deutschlandweit einmaliges“ Forschungsinstitut seine Arbeit aufgenommen. Es bündelt die Kompetenzen von vier Lehrstühlen aus den Bereichen Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt (WFI) der KU. Im Zentrum des Interesses stehen dabei insbesondere die Bereiche Gesundheit und allgemeines Wohlbefinden, Bildung, Migration, Einkommensverteilung, finanzielle Bildung, verantwortungsvoller Konsum, Weiterbildung von Arbeitskräften sowie der Aufbau intelligenter und nachhaltiger Dienstleistungen.

KU-Präsidentin Gabriele Gien sagte beim Festakt zur Eröffnung des Instituts, dass dieses ein weiterer wichtiger Baustein in der Forschungsstrategie der KU sei und Grundlagenforschung mit anwendungsorientierter Forschung verbinde. „Unser Ziel ist es, Orte für exzellente Forschung zu schaffen, mit denen wir uns zu gesellschaftlichen Herausforderungen positionieren und Erkenntnisse der Forschung in die Gesellschaft tragen wollen“, so Gien. KU-Vizepräsident Jens Hogreve, der als Inhaber des Lehrstuhls für Dienstleistungsmanagement zugleich zu den vier Gründern von BESH gehört, würdigte die Stadt Ingolstadt als starken Partner der Wissenschaft, die auf vielfältige Weise die KU bei ihrem Wachstum unterstütze und mit ihr kooperiere.

Ingolstadts OB Christian Lösel unterstrich in seiner Ansprache, er hoffe, dass die Ergebnisse des neuen Forschungsinstituts vielen Menschen sowohl in der Region als auch darüber hinaus zu einem besseren und gerechteren Leben verhelfen werden. „Hier wird Wissen geschaffen, mit dem ein sinnvoller Beitrag für die Gesellschaft geleistet werden kann“, so Lösel. Die Forschungsschwerpunkte am BESH seien nicht nur für die Gesellschaft von hoher Relevanz, sondern stünden auch im Einklang mit den Werten der KU. Neben der Kooperation zu konkreten Themen werde die Stadt Ingolstadt das BESH finanziell unterstützen. (nr)

Themen Folgen