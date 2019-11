vor 18 Min.

Wo in Neuburg überall gebaut wird

Plus Zahlreiche Baustellen erstrecken sich derzeit über das Neuburger Stadtgebiet. Es geht um Stellplätze, neue Wohn- und Geschäftsräume. Ein Überblick.

Von Manfred Rinke und Fabian Kluge

Einige große Baustellen beherrschen derzeit Teile des Neuburger Stadtbilds. Ob am Donauwörther Berg, in der Eyb- oder der Schießhausstraße oder in Heinrichsheim, wo von Neuburg kommend die Durchfahrt über die Heinrichsheimstraße seit Wochen gesperrt ist – überall wird fleißig gebaut. An dieser Stelle ein Überblick über die Baustellensituation im Stadtgebiet.

Heinrichsheimer Kreisel : Eigentlich hätte die Sperrung an der Heinrichsheimer/ Mathias-Bauer-Straße schon Ende Oktober aufgehoben werden sollen. Weil dort ein Kreisverkehr errichtet wird, um das neue Baugebiet zu erschließen, ist derzeit noch immer kein Durchkommen. Doch nun ist ein Ende in Sicht, verspricht Christoph Gastl vom städtischen Bauamt. „Ab dem 23. November machen wir wieder auf“, sagt er. Die leichten Verzögerungen seien dem Bauablauf geschuldet und normal. „Die Asphaltfirma hatte nicht direkt Zeit.“





