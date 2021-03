vor 20 Min.

Workshops beim MINT-Festival

Die diesjährigen Osterferien werden zu den digitalen Mi(n)tmachwochen. Denn statt des ursprünglich groß geplanten Lernfestivals in Manching, das wegen der Pandemie abgesagt werden musste, gibt es jetzt für Schülerinnen und Schüler der Region die Möglichkeit, kostenlos und von Zuhause „MINT“ zu erleben. Gemeinsam mit vielen Partnern der Region sowie überregionalen Experten hat das Regionalmanagement Irma digitale Workshops aufgesetzt, um so den Kindern und Jugendlichen thematisch vielfältige Ferienprogramme zu ermöglichen. Über 30 Workshops sind es insgesamt geworden: Ob Experimentieren mit Tüftelboxen und Basteln mit Licht für die Grundschulkinder oder verschiedene Programmier- oder Fachworkshops zu Themen der Nachhaltigkeit oder Gesundheitstechnologien für Jugendliche – das Angebot ist sehr vielfältig und beinhaltet Projekte sowohl für jüngere Kinder als auch für Jugendliche bis 18 Jahre. Thematisch dreht sich dabei alles um die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), denen sich Irma mit ihren MINTmacher-Programmen (www.mintmacher.de) schon lange widmet. Bei den kostenlosen Angeboten arbeiten die Kinder entweder mit Alltagsmaterialien oder bekommen vorab eine Materialbox zugeschickt. Während des Workshops, der in der Regel ein bis zwei Stunden dauert, wird dann gemeinsam getüftelt, gebastelt, experimentiert oder programmiert. (nr)

Anmeldungen sind ab 8. März unter www.irma-mintfestival.de möglich.

